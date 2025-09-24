Photo : YONHAP News

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Anh ngày 26/9 cho biết tiểu thuyết "Flashlight" (tạm dịch là "Đèn pin") của nữ nhà văn người Mỹ gốc Hàn Susan Choi đã góp mặt trong danh sách 6 tác phẩm đề cử cuối cùng cho giải Booker 2025, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Anh. Tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố vào ngày 10/11 tới.Giải Booker là giải thưởng văn học danh giá trên thế giới, trao cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Anh. Giải Booker quốc tế là giải thưởng chung dành cho cả tác giả và dịch giả đối với các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh. Trước đó, nhà văn nữ Han Kang từng thắng giải Booker quốc tế với tác phẩm "Người ăn chay".Tiểu thuyết "Flashlight" khai thác câu chuyện về một gia đình gồm cô bé 10 tuổi, cha là người Hàn Quốc tại Nhật Bản, và mẹ là người Mỹ, qua đó đặt ra những câu hỏi về ký ức, ngôn ngữ, bản sắc và gia đình. Gia đình này sau chiến tranh đã phải di chuyển giữa cộng đồng người Hàn Quốc tại Nhật Bản và vùng ngoại ô nước Mỹ, bị cuốn vào những biến động lịch sử của thế kỷ XX.Ban giám khảo Giải Booker nhận xét trong tác phẩm đầy tham vọng vượt qua cả châu lục và thế kỷ này, tác giả Susan Choi đã cân bằng căng thẳng lịch sử với bi kịch đời sống riêng tư bằng sự tinh tế đáng kinh ngạc.Nhà văn Susan Choi sinh tại bang Indiana (Mỹ), là người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ hai, có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người Do Thái. Bà lớn lên ở bang Texas, tốt nghiệp Đại học Yale năm 1990, sau đó học sáng tác văn học nghệ thuật tại Đại học Cornell năm 1995.Tác phẩm đầu tay của nhà văn Susan Choi là "The Foreign Student" (tạm dịch là "Du học sinh"), lấy cảm hứng từ người cha, từng giành giải Văn học Mỹ gốc Á. Tiểu thuyết "American Woman" (tạm dịch là "Người phụ nữ Mỹ") cũng lọt vào danh sách đề cử cuối cùng của giải Pulitzer (Mỹ) năm 2004. Tác phẩm "My Education” (tạm dịch là "Giáo dục của tôi") đoạt giải Văn học Lambda năm 2014, và "Trust Exercise" (tạm dịch là "Bài tập lòng tin") đoạt giải Sách quốc gia Mỹ năm 2019.