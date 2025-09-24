Phường Mullae tại Seoul xếp thứ 6 trong các khu phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025

Photo : YONHAP News

Tạp chí du lịch và văn hóa nổi tiếng của Anh Time Out ngày 24/9 (giờ địa phương) đã công bố bảng xếp hạng 38 khu phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025, trong đó phường Mullae (quận Yeongdeungpo, Seoul, Hàn Quốc) được xếp ở vị trí thứ 6.Tạp chí này giới thiệu rằng phường Mullae từng là trung tâm của ngành thép và gia công kim loại tại Seoul, nhưng ngày nay đã trở thành một trong những điểm đến nghệ thuật giàu sức hút nhất tại thủ đô Hàn Quốc. Vào ban ngày, nơi đây vang lên tiếng búa đập từ các xưởng; đến ban đêm, nơi này lại biến thành không gian của các phòng thiết kế, quán cà phê, nhà hàng và quán rượu nhờ những con hẻm rực sáng với các biển hiệu và bức tranh tường.Bài viết cũng nhấn mạnh dấu ấn ngành công nghiệp thô mộc vẫn hiện hữu tại phường Mullae. Các công xưởng có tường gạch đỏ bên ngoài và nhà kho mái tôn đã được làm mới lại thành quán cà phê, quán nhạc jazz hay không gian sáng tạo. Chính sự tương phản này càng làm tăng sức hấp dẫn của khu phố.Theo Time Out, các nghệ sĩ trẻ và doanh nhân tìm đến phường Mullae vì chi phí thuê mặt bằng rẻ cùng vẻ đẹp thô mộc, còn du khách lại bị thu hút bởi sự giao thoa văn hóa, từ triển lãm nghệ thuật, quán rượu vang cho đến sân khấu nhạc sống.Tạp chí này còn gợi ý lộ trình tham quan phường Mullae, bắt đầu bằng việc thưởng thức cà phê sáng tại quán được cải tạo từ công xưởng cũ, rồi ghé cửa hàng quà lưu niệm, thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng gỏi sống. Đến buổi chiều, du khách có thể trải nghiệm làm nước hoa tại xưởng thủ công, chụp ảnh lấy ngay cùng bạn bè, rồi dùng mỳ Ý và rượu vang tại nhà hàng đồ Tây trước khi kết thúc ngày tại một quán rượu địa phương.Time Out bắt đầu công bố danh sách này từ năm 2018. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng năm nay thuộc về khu Jimbocho (Nhật Bản), tiếp đến là Borgerhout (Bỉ), Barra Funda (Brazil), Camberwell (Anh) và Avondale (Mỹ).