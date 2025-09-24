Thành phố Seoul xếp thứ 10 về năng lực cạnh tranh tài chính toàn cầu

Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 25/9 cho biết theo bảng xếp hạng Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI), thước đo năng lực cạnh tranh tài chính của các thành phố lớn trên thế giới, thủ đô Seoul đứng thứ 10 trong tổng số 135 thành phố.GFCI là chỉ số do tập đoàn tư vấn Z/Yen (Anh) và Viện phát triển Trung Quốc (CDI) lập ra nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh tài chính của các thành phố lớn trên thế giới, được công bố hai lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 9.Chỉ số này được tính toán dựa trên 5 tiêu chí gồm tài nguyên nhân lực, môi trường doanh nghiệp, sự phát triển của ngành tài chính, cơ sở hạ tầng, uy tín của thành phố, cùng với kết quả khảo sát trực tuyến từ các chuyên gia tài chính toàn cầu.Trong kỳ đánh giá tháng 3 trước đó, thành phố Seoul cũng xếp thứ 10. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kể từ 2023, Seoul góp mặt trong nhóm 10 thành phố đứng đầu. So với các thành phố lớn khác, Seoul xếp hạng cao hơn Paris (hạng 18) và Tokyo (hạng 15). Dẫn đầu chỉ số này là New York, tiếp theo là London, Hong Kong, Singapore và San Francisco.Trong 5 hạng mục chính, Seoul đứng thứ 9 về môi trường doanh nghiệp (tăng 7 bậc), thứ 11 về tài nguyên nhân lực (giữ nguyên), và thứ 5 về uy tín thành phố (tăng 5 bậc). Ở hạng mục riêng về công nghệ tài chính (Fintech), Seoul đạt vị trí thứ 8, thành tích cao nhất từ trước tới nay.Seoul đã liên tục thăng hạng từ vị trí 27 năm 2020, lên hạng 13 năm 2023, và hạng 10 năm 2024. Chính quyền thành phố nhận định những nỗ lực thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược tiên tiến là yếu tố quan trọng giúp Seoul gia tăng năng lực cạnh tranh như một trung tâm tài chính toàn cầu.Trong năm nay, thành phố đã đạt được nhiều thành quả trong thu hút đầu tư, như ký thỏa thuận với hãng sản xuất robot phẫu thuật số một thế giới Intuitive Surgical (Mỹ) về việc tăng vốn thêm 15 tỷ won (khoảng 10,6 triệu USD) và tuyển dụng mới 100 nhân lực. Thành phố cũng ký thỏa thuận hợp tác với công ty điện toán đám mây toàn cầu Snowflake về việc bồi dưỡng nhân tài, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến ra thị trường nước ngoài ở lĩnh vực AI và Fintech; ký biên bản ghi nhớ với công ty chíp bán dẫn bảo mật lượng tử Sealsq (Thụy Sĩ) để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển quy mô 42 tỷ won (khoảng 30 triệu USD).Chánh Văn phòng Kinh tế thành phố Joo Yong-tae cho biết thông qua Quỹ xúc tiến đầu tư Seoul ra mắt vào cuối tháng 10 tới, thành phố sẽ tích cực hỗ trợ thu hút và phát triển các doanh nghiệp tài chính và công nghệ cao toàn cầu, đồng thời nỗ lực đưa Seoul trở thành trung tâm Fintech hàng đầu châu Á, cứ điểm chiến lược của các ngành công nghiệp đổi mới.