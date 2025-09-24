Tòa án di trú Mỹ thả tự do cho một công dân Hàn Quốc bị bắt ở bang Georgia

Photo : KBS News

Tòa án di trú Mỹ tại bang Georgia ngày 25/9 (giờ địa phương) đã mở phiên xét xử và quyết định thả tự do cho một công dân Hàn Quốc họ Lee, bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, nhưng chọn ở lại thay vì về nước.Theo đó, công dân Hàn Quốc này sẽ được thả tự do ngay sau khi nộp tiền bảo lãnh và tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại khi được tại ngoại. Một đại diện của hãng luật Nelson Mullins, đơn vị bào chữa cho công dân này, cho biết công dân Hàn Quốc sẽ được thả trong vòng 24 tiếng.Trước đó, Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ngày 4/9 đã tiến hành một chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, khoảng 475 người đã bị bắt giữ, trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc là nhân viên của công ty Giải pháp năng lượng LG và các công ty đối tác. 316 công dân Hàn Quốc và 14 người nước ngoài đã tự nguyện xuất cảnh và về đến Hàn Quốc vào ngày 11/9.Công dân Hàn Quốc họ Lee này đang trong quá trình xin cấp thị thực cư trú vĩnh viễn tại Mỹ, là trường hợp duy nhất trong nhóm lao động Hàn Quốc bị bắt giữ lựa chọn ở lại Mỹ và tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý.Giới luật sư địa phương nhận định việc Tòa án sớm đưa ra quyết định thả tự do cho công dân Hàn Quốc họ Lee này là điều rất hiếm. Một luật sư di trú khác cũng cho biết Tòa án di trú ở bang Georgia nổi tiếng với tỷ lệ phán quyết trục xuất rất cao và tỷ lệ cho tại ngoại rất thấp. Tòa án có thể đã nhận định công dân Hàn Quốc họ Lee này không có nguy cơ bỏ trốn sau khi cân nhắc đến việc công dân này đang thực hiện thủ tục xin thị thực cư trú vĩnh viễn và có gia đình sinh sống tại Mỹ.