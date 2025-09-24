Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thăm Trung Quốc từ 27 đến 30/9

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9 cho biết Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 27-30/9 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin về chuyến thăm này.Bà Choe trước đó từng tháp tùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un khi lãnh đạo miền Bắc có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc từ 2-4/9.Đây sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Choe hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2022. Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 4 ngày, bà Choe cũng có khả năng sẽ gặp riêng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Choe trên cương vị Ngoại trưởng mà không phải tháp tùng nhà lãnh đạo.Việc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nối lại các cuộc tiếp xúc sau khoảng thời gian mối quan hệ song phương bị nguội lạnh được cho là bắt đầu từ chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim vào hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Trung-Triều trong cuộc hội đàm sắp tới dự kiến sẽ cụ thể hóa các biện pháp tiếp theo dựa trên thỏa thuận hai nước đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương ngày 4/9, cũng như điều chỉnh các phương án ứng phó với tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực.Trong bối cảnh sắp diễn ra hàng loạt sự kiện ngoại giao thượng đỉnh có thể làm thay đổi cục diện bán đảo Hàn Quốc và khu vực, bao gồm bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10 với sự tham dự của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong cuộc hội đàm sắp tới có khả năng sẽ trao đổi trước về vấn đề này. Tại Hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều gần đây, hai bên cũng đã nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc (10/10). Vì vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Trung-Triều cũng có thể sẽ thảo luận về khả năng tham dự sự kiện trên của quan chức cấp cao Trung Quốc, đặc biệt là điều chỉnh lịch trình cho chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình.Vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ được đề cập thế nào trong Hội nghị Ngoại trưởng Trung-Triều lần này cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, bởi Bắc Kinh gần đây tránh nhắc trực tiếp tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, thay vào đó là nhấn mạnh trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Hàn Quốc và Mỹ.