Bắc Triều Tiên cử Thứ trưởng Ngoại giao dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/9 đưa tin phái đoàn đại biểu do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Son-kyong dẫn đầu đã rời Bình Nhưỡng vào một ngày trước để tới New York (Mỹ) tham dự họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.Ông Kim được cho là đã tới sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, địa điểm quá cảnh, bằng chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo vào sáng ngày 25/9.Dự kiến Thứ trưởng miền Bắc sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 29/9 (giờ địa phương), ngày họp cuối cùng kỳ họp cấp cao lần này. Đây là lần đầu tiên một đại diện miền Bắc phát biểu tại Liên hợp quốc sau 7 năm.Bắc Triều Tiên từng cử Ngoại trưởng tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc 2014-2018. Tuy nhiên, sau thất bại của hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội năm 2019 dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền nước này đã không cử phái đoàn cấp cao riêng mà chỉ cử Đại sứ tại Liên hợp quốc Kim Song tham dự kỳ họp.