Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì hội nghị đầu tư tại Phố Wall

Photo : YONHAP News

Trong ngày 25/9 (giờ địa phương), ngày cuối cùng trong chuyến công tác New York, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Hàn Quốc tại phố Wall, trung tâm tài chính toàn cầu.Tại đây, Tổng thống chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn tới tình trạng "Korea Discount" (giá cổ phiếu của doanh nghiệp Hàn Quốc bị định giá thấp) là do sự thiếu minh bạch của thị trường. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để giải tỏa bất tiện cho các nhà đầu tư nước ngoài.Tổng thống cam kết sẽ xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá cổ phiếu, sửa đổi lần ba Luật thương mại để xây dựng cơ chế ra quyết định của doanh nghiệp một cách hợp lý hơn. Ngoài ra, ông Lee cũng khẳng định sẽ tích cực giải quyết rủi ro địa chính trị trên bán đảo Hàn Quốc, một yếu tố khác dẫn tới "Korea Discount".Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên dường như đã bước vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để kêu gọi miền Bắc dừng phát triển hạt nhân và xuất khẩu vũ khí, phi hạt nhân hóa dài hạn. Ông Lee nhấn mạnh chỉ riêng việc khiến Bình Nhưỡng dừng phát triển hạt nhân cũng đã mang lại lợi ích lớn về mặt an ninh. Khi đó, rủi ro địa chính trị cũng sẽ được giải tỏa đáng kể.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng kể cả không tính đến lực lượng quân đội Mỹ đồn trú trong nước, Hàn Quốc đang đứng thứ năm thế giới về sức mạnh quân sự, chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.Sự kiện nói trên có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo cấp cao trong giới tài chính quốc tế. Văn phòng Tổng thống kỳ vọng hội nghị này sẽ góp phần giải tỏa tình trạng “Korea Discount”, thổi luồng sinh khí cho thị trường chứng khoán trong nước.Vào 3 giờ 40 phút chiều ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung đã khởi hành về nước từ sân bay quốc tế John F. Kennedy, kết thúc chuyến thăm New York dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.