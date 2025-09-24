Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP xem xét kết nạp thêm thành viên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 25/9 (giờ địa phương) cho biết Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã nhóm họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Malaysia.Tại đây, các Bộ trưởng Kinh tế cho biết Chile, Hong Kong, Bangladesh và Sri Lanka đang xúc tiến kế hoạch gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Đây là Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Hàn Quốc cũng đã tham gia.Các quan chức RCEP cho biết gần như không có ý kiến bất đồng về việc đồng ý kết nạp thêm thành viên mới, khẳng định sẽ nỗ lực để cả 4 quốc gia trên có thể tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.Thứ trưởng Bộ Thương mại Indonesia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với mọi quốc gia có mong muốn gia nhập RCEP. Bộ trưởng Bộ Đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia cũng cho biết vấn đề kết nạp thành viên mới sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh RCEP dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, lần đầu tiên sau 5 năm.Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực hiện có tổng cộng 15 nước thành viên, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và 10 nước ASEAN.