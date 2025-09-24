Tổng thống Trump:

Photo : YONHAP News

Tổng thống Donald Trump ngày 25/9 (giờ địa phương) tái khẳng định theo thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ, số tiền mà Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ là 350 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh “đó là khoản trả trước (up front)”.Ông Trump chỉ ra rằng trước đây, Mỹ chưa hề được các nước khác đối xử công bằng, nhưng nay tình hình đã khác. Nước Mỹ chưa bao giờ làm tốt hơn lúc này. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh nhờ các thỏa thuận thuế quan và thương mại với đối tác toàn cầu, Mỹ đã thu về được 950 tỷ USD, trong đó có 550 tỷ USD từ Nhật Bản và 350 tỷ USD từ Hàn Quốc, đây đều là "khoản trả trước".Khoản đầu tư 350 tỷ USD hiện vẫn đang là tranh cãi lớn nhất trong thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ. Việc Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đây là "khoản trả trước" gần như một lời cảnh báo rằng Hàn Quốc phải bỏ tiền ra trước nếu muốn được giảm thuế quan.Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, người dẫn dắt các cuộc đàm phán thương mại, đang tiếp tục đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn với Hàn Quốc. Theo tờ Nhật báo Phố Wall, Bộ trưởng Lutnick cho rằng Hàn Quốc phải nâng quy mô đầu tư vào Mỹ lên 550 tỷ USD, bằng với Nhật Bản. Ngoài ra, ông Lutnick mong muốn Hàn Quốc cung cấp vốn nhiều hơn bằng tiền mặt thay vì dưới hình thức khoản vay, dẫn tới bất đồng giữa hai bên trong quá trình đàm phán càng bị nới rộng hơn.Hai nước đã đạt được thỏa thuận thuế quan hồi cuối tháng 7, trong đó Mỹ giảm thuế đối ứng và thuế ô tô với Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, trong khi Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, hiện hai bên vẫn còn bất đồng về các nội dung chi tiết của thỏa thuận, trong đó có phương thức triển khai khoản đầu tư này.Hàn Quốc muốn hạn chế tối đa đầu tư theo hình thức cổ phần, chủ yếu theo hình thức bảo lãnh, còn Mỹ lại yêu cầu một thỏa thuận tương tự như với Nhật Bản, đó là Hàn Quốc phải đầu tư bằng tiền mặt là đồng USD, để nước này được quyền quyết định về nơi đầu tư, và hưởng 90% lợi nhuận từ đầu tư. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại nếu đáp ứng yêu cầu của Mỹ thì Seoul sẽ phải gánh chịu rủi ro ngoại hối rất lớn, nên đang đề nghị Washington thiết lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương.