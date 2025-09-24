Hàn Quốc xúc tiến mở cửa thị trường ngoại hối 24/24 giờ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 26/9 công bố sẽ xúc tiến mở cửa thị trường ngoại hối trong nước 24/24 giờ, đồng thời xây dựng hệ thống cho phép thanh toán bằng đồng won ngoài lãnh thổ. Bộ sẽ công bố lộ trình tổng thể về thời điểm và cách thức triển khai cụ thể trong năm nay.Hiện nay, chỉ có các tổ chức tài chính được chứng nhận mới được phép giao dịch ngoại hối thông qua các công ty môi giới trong nước được Chính phủ cấp phép. Vào tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh thời gian giao dịch ngoại hối, vốn kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút chiều, thành từ 9 giờ sáng tới 2 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng vẫn chưa đáp ứng được khung giờ giao dịch của thị trường Mỹ.Chính phủ giải thích trên thực tế, Hàn Quốc vẫn đang cấm giao dịch đồng won giữa các nhà đầu tư nước ngoài, do ám ảnh từ cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, nhằm ngăn chặn sự hình thành thị trường ngoại hối ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, sự bất tiện khi giao dịch bằng đồng won từ lâu đã bị chỉ ra là rào cản lớn nhất để Hàn Quốc được đưa vào chỉ số thị trường phát triển MSCI.Chỉ số thị trường phát triển MSCI do công ty tài chính toàn cầu Morgan Stanley Capital International (MSCI) xây dựng. Việc được đưa vào chỉ số này mang ý nghĩa Hàn Quốc sẽ được công nhận là một trong những thị trường chứng khoán phát triển. Hiện nay, thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn nằm trong nhóm thị trường mới nổi.Trước đó, sau khi kết thúc "Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Hàn Quốc" diễn ra tại New York ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Lee Jae Myung đã viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook rằng ông sẽ chấm dứt tình trạng "Korea Discount" (giá cổ phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc bị định giá thấp) và mở ra kỷ nguyên định giá cao "Korea Premium". Ông Lee cam kết sẽ công bố lộ trình để Hàn Quốc được đưa vào chỉ số thị trường phát triển MSCI.