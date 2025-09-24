Một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên xâm phạm đường ranh giới liên Triều trên biển

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26/9, một tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên đã xâm phạm đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL) gần đảo Baengnyeong (biển Tây).Con tàu này có chiều dài 140 mét, mang tên Tok Song, được xác định đã vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển khoảng 5 km ở khu vực phía Tây Bắc đảo Baengnyeong và lưu lại gần một giờ đồng hồ.Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát loa cảnh báo hàng chục lần, nhưng tàu vẫn tiếp tục xâm phạm NLL, khiến quân đội phải nổ súng cảnh cáo. Sau đó, chiếc tàu đã đổi hướng và rời khỏi vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc. Tại thời điểm đó, tàu Cheonan, tàu hộ vệ lớp Daegu của Hàn Quốc, đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên biển Tây.Theo một quan chức quân đội, sau khi vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển, tàu Tok Song của Bắc Triều Tiên đã thay đổi sang quốc tịch Trung Quốc thông qua “Hệ thống nhận dạng tự động” (AIS). Ngoài ra, con tàu cũng treo quốc kỳ Trung Quốc.Quân đội Hàn Quốc nhận định ít khả năng tàu thương mại của Bắc Triều Tiên cố ý xâm phạm đường ranh giới liên Triều trên biển, nhưng vẫn đang phân tích thêm bối cảnh vụ việc.Trước đó, vào tháng 10/2022, một tàu chở hàng khác của miền Bắc cũng từng vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển Tây. Khi đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Hải quân Hàn Quốc đã xâm phạm “ranh giới quân sự trên biển”. Đây là đường ranh giới do miền Bắc tự ý vạch ra ở phía Nam NLL, không được cộng đồng quốc tế công nhận.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ quân đội Triều Tiên.