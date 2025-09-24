Mỹ bổ sung thêm hai công dân Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/9 (giờ địa phương) đã liệt hai công dân Bắc Triều Tiên và ba công dân Myanmar vào danh sách trừng phạt vì có liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí trái phép cho chính quyền quân sự Myanmar.Hai đối tượng Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt lần này là Nam Chol-ung, thuộc Tổng cục trinh sát miền Bắc, chủ yếu hoạt động chủ yếu tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc); và Kim Yong-ju, Phó Giám đốc Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID), hoạt động tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo đó, toàn bộ tài sản của các đối tượng này tại Mỹ sẽ bị đóng băng, mọi giao dịch giữa các đối tượng trên với người Mỹ cũng bị cấm.Bộ Tài chính Mỹ cho biết Phó Giám đốc Kim Yong-ju đóng vai trò cung cấp cho Không quân Myanmar các thiết bị dẫn đường cho bom thả từ trên không, bom và thiết bị giám sát, trong khi đối tượng Nam Chol-ung bị cáo buộc tội rửa tiền ngoại tệ thu được từ hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.Biện pháp lần này được thực hiện tập trung vào KOMID và Tổng cục trinh sát miền Bắc, hai tổ chức đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Cả hai đơn vị này đều đã nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ và Liên hợp quốc.Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh KOMID, còn được gọi là "Tổng cục 221", là đơn vị giao dịch vũ khí quan trọng của miền Bắc, tập trung xuất khẩu các thiết bị quan trọng phục vụ cho tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Tổng cục trinh sát miền Bắc và Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên đã mở văn phòng đại diện, lập công ty bình phong tại nhiều nước trên thế giới để chuyển tiền trái phép về Bắc Triều Tiên.Cơ quan này khẳng định chương trình vũ khí trái phép của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và các nước đồng minh, cam kết sẽ tiếp tục triệt phá mạng lưới tài chính hỗ trợ chương trình này.Biện pháp này được đưa ra chỉ mấy ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vẫn giữ những kỷ niệm tốt với Tổng thống Mỹ Donlad Trump trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV lần thứ 13 tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 21/9. Tại đây, ông Kim còn khẳng định có thể có cuộc gặp với ông Trump nếu Washington từ bỏ mục tiêu hoang đường về việc phi hạt nhân hóa miền Bắc.