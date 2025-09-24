Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh nhu cầu tự chủ về tái xử lý nhiên liệu hạt nhân với Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong chuyến thăm New York dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 25/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân về làm giàu uranium.Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/9, tại cuộc gặp trên, Bộ trưởng Cho cho biết Hàn Quốc hiện đang vận hành 26 nhà máy điện hạt nhân, nên cần đảm bảo một chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh, từ làm giàu cho tới tái xử lý xét trên khía cạnh an ninh. Ông Cho nhấn mạnh điều này nhằm mục đích thương mại, đảm bảo vận hành ổn định của các nhà máy điện hạt nhân.Trong bối cảnh chính giới thời gian qua đề cập tới việc Hàn Quốc nên tự vũ trang hạt nhân, phát biểu trên của Ngoại trưởng được phân tích là nhằm nhấn mạnh về khía cạnh thương mại đơn thuần, bác lập luận cho rằng Hàn Quốc có tiềm năng sở hữu hạt nhân nếu sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ.Về phần mình, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết sẽ ghi nhận đề nghị của Ngoại trưởng Hàn Quốc và thảo luận với Bộ ngành hữu quan trong Chính phủ.Hàn Quốc hiện đang xúc tiến sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ để được phép tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium. Giữa lúc đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Wi Sung-lac ngày 12/9 vừa qua phát biểu rằng đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán sửa đổi hiệp định này.Cũng trong ngày 25/9, Ngoại trưởng Cho đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi. Bộ trưởng Cho đã đề xuất mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực như học thuật, văn hóa, giao lưu nhân lực, tìm kiếm hợp tác trong các lĩnh vực đang rất được ưa chuộng tại Iran như văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) và ẩm thực (K-Food).Hai Bộ trưởng cũng trao đổi ý kiến về vấn đề khôi phục lệnh trừng phạt với Iran tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Vào ngày 19/9 vừa qua, Hội đồng bảo an đã thông qua nghị quyết có nội dung tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Tehran do nước này không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2016. Hàn Quốc bỏ phiếu trắng, được phân tích là đã cân nhắc đến quan hệ song phương với Iran. Bộ trưởng Cho nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hòa bình và ngoại giao thông qua đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực với hướng đi này.Cùng ngày, ông Cho cũng đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại Australia Penny Wong, trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực.