Công khai phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 26/9 đã trình diện tại phiên tòa đầu tiên xét xử về các cáo buộc bổ sung của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, như tội danh cản trở người thi hành công vụ và lạm dụng chức quyền.Sau khi bị tái bắt giam vào tháng 7, ông Yoon đã 11 lần liên tiếp không chịu trình diện phiên tòa xét xử về tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, cũng như không chấp hành lệnh triệu tập của Nhóm công tố viên đặc biệt.Xuất hiện trước truyền thông sau 85 ngày, ông Yoon mặc bộ vest màu xanh đậm không thắt cà vạt, mái tóc bạc trắng, có phần hốc hác hơn trước, đeo bảng tên ghi mã giam giữ. Cựu Tổng thống trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử với giọng nhỏ hầu như không nghe rõ, đồng thời bày tỏ nguyện vọng không muốn xét xử có bồi thẩm đoàn tham gia.Trước đó, phía ông Yoon giải thích rằng phiên tòa lần này tách biệt với vụ xét xử tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, do đó ông cho rằng bản thân mình nhất định phải có mặt trong phiên tòa đầu tiên.Hội đồng xét xử đã cho phép ghi hình và phát sóng phiên tòa cùng ngày, nhưng không cho phép phát sóng phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại, do có thể bao gồm các thông tin về đời sống cá nhân của ông Yoon, như tình trạng bệnh tật.Phần xét xử sẽ được ghi hình từ đầu tới cuối và sau đó được công bố trên truyền thông và mạng internet, riêng các đoạn chứa dữ liệu cá nhân sẽ được xóa bỏ rồi mới đăng tải, nên trên thực tế không phải phát trực tiếp theo thời gian thực.Tại phiên tòa, Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc trong cuộc họp Nội các trước khi ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái, cựu Tổng thống chỉ liên lạc cho một số thành viên Nội các, nhằm hợp thức hóa quy trình ban bố lệnh thiết quân luật. Điều này đã xâm phạm quyền hạn của các thành viên Nội các khác không thể tham dự cuộc họp.Ngoài ra, ông Yoon bị cáo buộc đã tìm cách che giấu sai phạm về thủ tục ban bố thiết quân luật bằng cách soạn thảo lại Sắc lệnh thiết quân luật lấy chữ ký của Thủ tướng, sau đó chỉ đạo tiêu hủy tài liệu này.Phía ông Yoon bác bỏ toàn bộ cáo trạng, khẳng định không cố tình loại bỏ thành viên Nội các nào, mà chỉ triệu tập những người có thể nhanh chóng có mặt. Cựu Tổng thống Yoon từng bị tạm giam và truy tố với tội danh chỉ huy cuộc nổi loạn, được trả tự do vào tháng 3 sau quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam của Tòa án. Bốn tháng sau, vào tháng 7, ông Yoon bị bắt giam trở lại.Phiên tòa kéo dài hai tiếng từ lúc 10 giờ 15 phút sáng cùng ngày. Ngay sau đó Tòa án tiến hành thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại của ông Yoon.Trong phiên thẩm định đề nghị bảo lãnh tại ngoại, ông Yoon đã trực tiếp phát biểu rằng bản thân đã rất khó khăn khi bị giam giữ trong phòng giam, không có cơ hội vận động. Việc phải hầu tòa thường xuyên làm ông chỉ được ăn uống đầy đủ vào cuối tuần, điều này có thể gây nguy cơ mất thị lực hoặc thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Do vậy, việc được bảo lãnh là cần thiết.Trong khi đó, Nhóm công tố viên đặc biệt phản bác rằng ông Yoon đã liên tục từ chối tham gia điều tra và xét xử, nên nếu được trả tự do, quá trình xét xử có thể sẽ không diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra, việc điều trị y tế cho ông Yoon cũng đang được thực hiện tại trại giam, tình trạng sức khỏe vẫn ở mức có thể sinh hoạt bình thường.