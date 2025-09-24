Dự kiến hơn 1 triệu người tham dự Lễ hội pháo hoa Seoul 2025

Photo : YONHAP News

Lễ hội pháo hoa Seoul 2025 do tập đoàn Hanwha tổ chức vào ngày 27/9 tại Công viên sông Hàn Yeouido, Seoul, dự kiến sẽ thu hút hơn 1 triệu người tham dự, tương tự các năm trước. Chủ đề của lễ hội năm nay là "Cùng nhau thắp sáng" (Light Up Together), với thông điệp về sự "hòa hợp", cùng nhau hướng về ánh sáng soi rọi lẫn nhau, với sự tham gia của ba đội Hàn Quốc, Ý và Canada.Ý sẽ là đội mở màn với chủ đề "Từ trong bóng tối hướng về ánh sáng". Màn trình diễn sẽ kéo dài trong khoảng 15 phút trên nền nhạc của nhạc sĩ nổi tiếng người Ý Ennio Morricone. Tiếp đó, lúc 19 giờ 40, đội Canada sẽ mang đến màn trình diễn với chủ đề “Ánh sáng bảo vệ thế giới”, kết hợp cùng các bản nhạc phim siêu anh hùng quen thuộc, hứa hẹn mang đến màn pháo hoa đa sắc màu. Điểm nhấn của lễ hội là phần trình diễn của đội chủ nhà Hàn Quốc. Hanwha sẽ mang đến màn pháo hoa đặc sắc với chủ đề “Tiến vào khoảnh khắc rực sáng”. Đặc biệt, năm nay khán giả có thể thưởng thức pháo hoa không chỉ từ cầu Wonhyo mà còn ở cả hai khu vực cầu Mapo (phía Tây) và cầu đường sắt sông Hàn (phía Đông).Chính quyền Seoul dự báo sẽ có khoảng hơn 1 triệu người sẽ đổ về công viên sông Hàn tại Yeouido và Ichon, quyết định tăng 13% nhân lực đảm bảo an toàn so với năm ngoái. Sở Cảnh sát Seoul sẽ huy động tổng cộng 3.448 nhân lực, trong đó có hơn 2.200 cảnh sát cơ động và hơn 100 cảnh sát tuần tra lưu động. Trong ngày diễn ra lễ hội, một số khu vực sẽ cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông. Sau khi sự kiện kết thúc, một số ga tàu điện ngầm, bao gồm ga Yeouinaru, có thể bị hạn chế ra vào hoặc tàu sẽ chạy qua mà không dừng tùy theo mức độ đông đúc. Cảnh sát cũng sẽ triển khai hệ thống quan sát trên cao tương tự năm ngoái để giám sát chặt chẽ tình trạng chen lấn đám đông.