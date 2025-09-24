Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với kênh Channel A vào ngày 27/9, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac phát biểu Hàn Quốc không thể "trả bằng tiền mặt" số tiền 350 tỷ USD như Mỹ yêu cầu.Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 (giờ địa phương) tái khẳng định theo thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ, số tiền mà Hàn Quốc cam kết đầu tư vào Mỹ là 350 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh “đó là khoản trả trước (up front)”.Trước câu hỏi của phóng viên rằng liệu phát biểu này của ông Trump có khiến tiến trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ trở nên khó khăn hơn hay không, ông Wi trả lời điều này nằm ngoài khả năng mà Hàn Quốc có thể gánh vác xét một cách khách quan và thực tế, không phải chiến thuật đàm phán.Chánh Văn phòng Wi nhấn mạnh cả đảng cầm quyền hay đối lập, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận yêu cầu như vậy của Washington. Hiện tại, hai bên vẫn đang thảo luận phương án thay thế.Ông Wi cũng cho biết một trong những mốc thời gian mục tiêu của tiến trình đàm phán thuế quan mà Chính phủ đề ra là hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ tiếp theo nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju diễn ra vào cuối tháng 10 tới.Về khả năng diễn ra “cuộc gặp bất ngờ” giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bên lề hội nghị APEC, Chánh Văn phòng Wi cho biết hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu hay cơ sở nào cho thấy khả năng cuộc gặp này sẽ được diễn ra.Liên quan đến việc Tổng thống Lee Jae Myung đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York để thảo luận về đàm phán thuế quan, ông Wi cho biết cuộc gặp này không phải là buổi đàm phán chính thức, mà chỉ là cơ hội để Hàn Quốc truyền đạt lập trường một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Ông hy vọng điều này sẽ mang lại lợi ích cho các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai nước.