62 dịch vụ công của Hàn Quốc được khôi phục sau sự cố hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vào ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã cúi đầu xin lỗi người dân vì những bất tiện do vụ cháy tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) hôm 26/9.Ông Yun cho biết 62 dịch vụ thông tin, hành chính hiện đã hoạt động bình thường trở lại, bao gồm cả dịch vụ được đông đảo người đân sử dụng như Cổng thông tin điện tử "Chính phủ 24" hay dịch vụ tài chính bưu điện, tỷ lệ khôi phục đạt khoảng 10%%.Bộ trưởng cho biết 96 hệ thống trong phòng điện toán 7-1 bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn vẫn chưa thể khôi phục ngay. Bộ Hành chính và an toàn sẽ xúc tiến di dời các hệ thống này tới chi nhánh của NIRS tại thành phố Daegu bằng điện toán đám mây mô hình công-tư kết hợp, triển khai phương án thay thế nhanh nhất có thể. Ngay sau cuộc họp, Bộ trưởng sẽ tới thăm chi nhánh Daegu để kiểm tra tình hình khắc phục thực tế.Bộ trưởng nhấn mạnh nhu cầu hành chính sẽ gia tăng sau hai ngày nghỉ cuối tuần, dự kiến kéo theo nhiều bất tiện cho người dân. Ông Yun chỉ đạo các ban ngành và chính quyền địa phương cùng thảo luận về đối sách giảm thiểu bất tiện cho người dân trong cuộc họp cùng ngày.Theo Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, trong tổng số 647 hệ thống hành chính, thông tin của Chính phủ bị tê liệt do vụ hỏa hoạn, nhiều dịch vụ đang dần được khôi phục, số lượng hệ thống vận hành bình thường trở lại đang tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, thời gian di dời và tái vận hành 96 hệ thống quan trọng sang Trung tâm Daegu dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần, nên sẽ tốn khá nhiều thời gian từ nay cho tới khi toàn bộ dịch vụ hoạt động bình thường trở lại.Vào tối ngày 26/9, tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia Hàn Quốc, nơi đặt hệ thống điện toán của Chính phủ, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến hệ thống điện toán Chính phủ bị tê liệt trên diện rộng. Nguyên nhân vụ cháy là do nổ pin lithium, xảy ra ở tầng 5 trụ sở cơ quan này ở thành phố Daejeon.