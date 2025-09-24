Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo khẩn trương khôi phục các dịch vụ công

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/9 đã đích thân chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) hôm 26/9. Tổng thống đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải khẩn trương khôi phục các dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, dù có phải làm việc xuyên đêm hay huy động thêm nhân lực dân sự.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung cho biết tại cuộc họp trên, Tổng thống đã nhấn mạnh chi phí khắc phục sự cố lần này không thể sánh bằng những khó khăn, bất tiện mà người dân đang gặp phải; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và tài chính phải hỗ trợ ngân sách cần thiết một cách quyết liệt.Ngoài ra, ông Lee cũng nhấn mạnh phải lấy sự cố lần này là bài học để đổi mới hệ thống quản lý thông tin quốc gia. Cần rà soát lại các quy định liên quan đến hệ thống sao lưu dữ liệu (back-up) có phù hợp hay không, các quy định, quy tắc hiện hành có đang được tuân thủ triệt để trong thực tế hay không.Đặc biệt, Tổng thống cũng chỉ thị nếu cần thiết, có thể hợp tác với khối tư nhân để thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Ông Lee giao cho Ủy ban chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia trực tiếp dưới quyền Tổng thống đóng vai trò "tổng chỉ huy", lập ra nhóm chuyên trách và nhanh chóng báo cáo đối sách xử lý.Cuộc họp trên có sự tham gia của Thủ tướng Kim Min-seok, Bộ trưởng và Thứ trưởng các Bộ, lãnh đạo 17 tỉnh, thành, chuyên gia dân sự về điện toán đám mây, cùng các quan chức Văn phòng Tổng thống.Phát ngôn viên Kang cho biết tại cuộc họp trên, Tổng thống đã liên tục chất vấn Giám đốc NIRS về cách thức sao lưu dữ liệu, không chỉ tại trụ sở ở thành phố Daejeon mà còn tại các chi nhánh ở thành phố Gwangju và Daegu; các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về quản lý thông tin quốc gia có được thực hiện đúng trong hệ thống vận hành hay không.Khi các quan chức phụ trách không đưa ra được câu trả lời rõ ràng về quy định và nguyên tắc liên quan, Tổng thống đã thẳng thắn phê bình họ "lái xe mà không cần bản đồ". Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đặt câu hỏi về ngân sách cần thiết để quản lý dữ liệu và thiết kế hệ thống back-up của khối tư nhân, cũng như về vấn đề rủi ro an ninh nếu ủy thác cho khối tư nhân quản lý thông tin quốc gia.Cuối cuộc họp, Tổng thống đồng tình với đề xuất của Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon về việc tạm thời miễn lệ phí cấp các loại giấy tờ hành chính, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân; đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung nhanh chóng tìm kiếm phương án hỗ trợ, kể cả phải huy động tới nguồn ngân sách dự phòng.