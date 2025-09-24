Cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác Hàn-Mỹ về cải thiện vấn đề thị thực Mỹ

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin ngoại giao ngày 28/9 cho biết một nhóm công tác Hàn-Mỹ giải quyết vấn đề thị thực sẽ chính thức ra mắt sau khi kết thúc quá trình tham vấn ở cấp chuyên viên. Cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác này sẽ diễn ra vào ngày 30/9 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), 26 ngày kể từ khi hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia hôm 4/9.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã nhất trí thúc đẩy nhanh chóng các cuộc thảo luận song phương nhằm giải quyết các khó khăn liên quan đến việc xin thị thực và nhập cảnh Mỹ cho doanh nhân Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ.Phía Hàn Quốc cử ông Jeong Ki-hong, quan chức phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân Hàn Quốc làm trưởng đoàn; phía Mỹ do ông Kevin Kim, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, dẫn đầu. Nhóm công tác sẽ do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách chính, cũng như có sự tham gia của các ban ngành hữu quan khác như Bộ An ninh nội địa và Bộ Thương mại Mỹ.Một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/9 tại New York cũng cho biết Hàn Quốc đã thành lập nhóm công tác và chuyển cho phía Mỹ, đề xuất tổ chức cuộc họp của nhóm công tác Hàn-Mỹ này trong tháng 9 tại Washington. Trong thời gian qua, hai nước đã trao đổi cấp chuyên viên qua kênh của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Seoul để chuẩn bị cho việc thành lập nhóm công tác.Trọng tâm thảo luận của cuộc họp sắp tới sẽ là giải quyết vấn đề thị thực cho công dân Hàn Quốc liên quan đến các hoạt động đầu tư tại Mỹ. Vấn đề về việc làm rõ phạm vi công việc được phép thực hiện đối với loại thị thực ngắn hạn B1 dành cho mục đích thương mại dự kiến sẽ được ưu tiên thảo luận để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc, do vấn đề này không liên quan đến việc thay đổi chế độ hiện hành mà chỉ cần linh hoạt áp dụng.Ngoài ra, phương án chuẩn bị một quầy chuyên hỗ trợ thị thực cho các doanh nhân Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ ngay trong Đại sứ quán Mỹ ở Seoul cũng đang được xem xét.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc còn dự kiến tập trung thúc đẩy việc tạo ra một loại thị thực mới phù hợp cho các công dân Hàn Quốc, những người tham gia vào quá trình lắp đặt nhà máy và đào tạo nhân lực cần lưu trú tại Mỹ trong một vài tháng.