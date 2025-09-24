Xe buýt sông Hàn tại thành phố Seoul dừng đón khách từ ngày 29/9

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 28/9 cho biết xe buýt sông Hàn sẽ tạm dừng đón khách trong vòng một tháng từ ngày 29/9, để vận hành thử các chuyến không chở khách nhằm nâng cao tính năng và đảm bảo ổn định. Quyết định này được đưa ra chỉ sau 11 ngày kể từ khi xe buýt sông Hàn chính thức đi vào hoạt động ngày 18/9.Thành phố Seoul giải thích một số lỗi về mặt kỹ thuật và điện năng đã xuất hiện trong quá trình tối ưu hóa vận hành ban đầu, nhưng đã được sửa chữa ngay lập tức. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho hành khách trong dài hạn, cũng như để vận hành ổn định xe buýt sông Hàn, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định tiến hành giai đoạn chạy thử.Xe buýt sông Hàn sẽ chỉ chạy thử và không chở khách từ ngày 29/9, giữ nguyên lịch trình vận hành hiện tại với 7 chuyến khứ hồi, tổng cộng là 14 chuyến mỗi ngày. Thành phố Seoul sẽ thu thập dữ liệu vận hành của từng tàu để cải thiện chất lượng, tối ưu hóa và ổn định tính năng tổng thể của các bộ phận chính của thân tàu, cũng như hệ thống cơ khí và điện.Sau giai đoạn chạy thử, thành phố Seoul dự kiến sẽ bổ sung thêm tàu hybrid (tàu lai chạy bằng cả xăng và điện) và tàu điện để rút ngắn thời gian chờ đợi giữa các chuyến, đẩy thời gian bắt đầu vận hành lên sớm hơn nhằm nâng cao sự thuận tiện cho người dân.Thành phố Seoul gửi lời xin lỗi đến người dân vì những bất tiện do giai đoạn chạy thử không thể tránh khỏi này, cam kết sẽ nỗ lực hoàn tất toàn bộ các bài kiểm tra chịu tải trong vòng một tháng, và sẽ vận hành xe buýt trở lại sau khi khắc phục được các lỗi nhỏ thường phát sinh và bảo đảm đủ độ tin cậy. Thông qua quá trình thử nghiệm có hệ thống và chặt chẽ, thành phố Seoul sẽ biến xe buýt sông Hàn thành phương tiện giao thông đường thủy an toàn, đáng tin cậy, xứng đáng là biểu tượng của thủ đô Hàn Quốc.