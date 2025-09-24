Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật diễn ra tại thành phố Busan vào ngày 30/9

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, người đang có chuyến thăm đến Hàn Quốc trong hai ngày một đêm.Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ tiến hành cuộc hội đàm và tham dự tiệc tối tại thành phố Busan. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Ishiba Shigeru kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung trong buổi họp báo cho biết chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Nhật Bản chính là kết quả của ngoại giao con thoi được nối lại hồi tháng 8 vừa qua, khi lãnh đạo hai nước thống nhất sẽ sớm gặp nhau tại Hàn Quốc.Tổng thống Lee trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với ông Ishiba tại Nhật Bản hồi tháng 8 đã nhấn mạnh việc khôi phục lại ngoại giao con thoi, và đề xuất tổ chức cuộc gặp song phương tại một địa điểm khác ngoài thủ đô Seoul.Đây là lần đầu tiên sau 21 năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật được tổ chức tại một thành phố khác, ngoài Seoul, kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro gặp Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun tại đảo Jeju vào năm 2004.Đây được xem là chuyến thăm Hàn Quốc cuối cùng của ông Ishiba trên cương vị Thủ tướng, do ông đã tuyên bố ý định rút khỏi chức Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản, và Tokyo sẽ bầu Thủ tướng mới vào ngày 4/10 tới.