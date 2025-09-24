CEO hãng Nvidia có thể gặp gỡ lãnh đạo hai doanh nghiệp chíp bán dẫn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 tới, sự kiện Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) cũng đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu.Giới tài chính Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), đơn vị tổ chức sự kiện, ước tính sẽ có khoảng 1.700 lãnh đạo và nhân sự cấp cao đến từ các doanh nghiệp trên toàn cầu tham dự, hiện đã có gần 1.000 người xác nhận tham gia. Chính phủ và giới tài chính Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực điều chỉnh lịch trình để những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới có thể tham dự sự kiện lần này.Chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay là "Xây dựng ngày mai bền vững: Kết nối, đổi mới, thịnh vượng". Theo đó, sự xuất hiện của Giám đốc điều hành (CEO) hãng Nvidia (Mỹ) Jensen Huang, biểu tượng cho sự đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI), được dư luận đặc biệt quan tâm. Lịch trình của các nhân vật chủ chốt khả năng cao sẽ được quyết định vào giữa tháng 10, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy ông Jensen Huang đã lên kế hoạch thăm Hàn Quốc.Giám đốc hãng Nvidia dự kiến sẽ có phiên thảo luận riêng về AI vào ngày 31/10, ngày cuối của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Ngoài ra, ông Huang cũng có thể thảo luận với Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won về việc cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho chíp AI của hãng Nvidia, cũng như hợp tác trong các bộ nhớ mới.Nvidia hiện đang là doanh nghiệp thống trị thị trường chíp AI trên thế giới, có sức ảnh hưởng lớn đến toàn ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Hãng Nvidia cũng là đối tác thiết yếu của các tập đoàn công nghệ lớn và Chính phủ các nước, nhờ cung cấp chíp AI cho trung tâm dữ liệu, hạ tầng cốt lõi của trí tuệ nhân tạo. Giám đốc Huang đã tới thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan trong năm nay, nhưng chưa từng ghé thăm Hàn Quốc.Một nhân vật được quan tâm không kém là Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman của công ty OpenAI. Công ty này vừa ra mắt chi nhánh tại Hàn Quốc để mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và Chính phủ Hàn Quốc. OpenAI dự kiến liên kết hệ sinh thái với đối tác chiến lược là công ty Kakao, đồng thời cân nhắc hợp tác chíp bán dẫn và phần cứng với hãng Samsung và SK. Công ty này cũng bày tỏ mong muốn tham gia chính sách "Tự chủ về AI" (Sovereign AI) mà Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy.