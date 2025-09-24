Dự báo doanh nghiệp Hàn Quốc ít bị ảnh hưởng từ việc khôi phục cấm vận Iran

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Iran của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, từng chấm dứt vào tháng 1/2016, đã chính thức được khôi phục vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày (giờ Hàn Quốc) căn cứ theo nghị quyết số 2231 của Hội đồng bảo an.Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nhận định việc lần này Liên hợp quốc khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau 10 năm sẽ chỉ tác động hạn chế đến doanh nghiệp Hàn Quốc, do trong thời gian qua, giao dịch thương mại giữa hai chỉ ở mức rất thấp do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ với Tehran.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh thêm với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran một cách hòa bình, vì một khu vực Trung Đông hòa bình và ổn định.Trước đó, Hàn Quốc đã bỏ phiếu trắng dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an có nội dung tái áp đặt các lệnh cấm vận với Tehran vào ngày 19/9 (giờ địa phương), được phân tích là đã cân nhắc tới mối quan hệ với Tehran.