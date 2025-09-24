Ngoại trưởng Trung-Triều hội đàm tại Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 28/9 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bắc Triều Tiên Choe Son-hui tại Bắc Kinh.Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai Bộ trưởng đã tái khẳng định quyết tâm thực hiện các hạng mục nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều ngày 4/9 tại Bắc Kinh giữa Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Vương nghị nhấn mạnh Trung Quốc giữ vững đường lối tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Trung-Triều, phản đối chủ nghĩa bá quyền dưới bất cứ hình thức nào, sẵn sàng bảo vệ lợi ích chung của hai nước và công bằng quốc tế.Đáp lại, Bộ trưởng Choe Seon-hui đánh giá cuộc hội đàm thượng đỉnh Trung-Triều diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Phát xít của Trung Quốc vừa qua đã trở thành động lực mạnh mẽ làm sâu sắc thêm quan hệ song phương. Bắc Triều Tiên sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để ngăn chặn chủ nghĩa đơn phương và nền chính trị áp đặt bằng sức mạnh. Mặc dù không trực tiếp nhắc tới Mỹ, nhưng việc bà Choi nhắc đến chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bá quyền trên thực tế là một thông điệp nhằm kiềm chế Washington.Vẫn chưa rõ trong cuộc gặp vừa rồi, hai bên có thảo luận về chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động miền Bắc, hay phương án ứng phó với Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng 10 tới hay không.Bà Choe bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 27/9 theo lời mời của Bộ trưởng Vương Nghị, dự kiến sẽ lưu lại Trung Quốc tới ngày 30/9. Đây là chuyến công tác riêng rẽ đầu tiên của bà Kim tới Trung Quốc ngoài các lần tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un, và cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Ngoại trưởng Vương Nghị.