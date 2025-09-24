Thế giới đổ dồn sự chú ý đến Hội nghị thượng đỉnh APEC với sự góp mặt của lãnh đạo Mỹ-Trung

Photo : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang nhận được nhiều sự chú ý trên thế giới, khi chỉ còn 33 ngày nữa là sự kiện này chính thức được diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào ngày 31/10-1/11.Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bước vào thời kỳ "tự lực cánh sinh", Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ là một đấu trường ngoại giao căng thẳng, nơi quy tụ lãnh đạo các nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để thảo luận về kinh tế thế giới trong hiện tại và tương lai. Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hiện có 21 nền kinh tế thành viên gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Australia, Canada, Việt Nam, Mexico.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC. Việc lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng đến thành phố Gyeongju được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho Hội nghị APEC. Đây cũng là lần đầu tiên sau 13 năm ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng có mặt tại Hàn Quốc kể từ Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào năm 2012.Hàn Quốc đóng vai trò Chủ tịch APEC năm nay, lần đầu tiên sau 20 năm kể từ lần đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Busan năm 2005. Thay vì tập trung vào các vấn đề như tự do thương mại và đàm phán nông sản như trước đây, Hàn Quốc đã đưa ra hai chương trình nghị sự mới cho sự kiện lần này, đó là hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng phó với biến đổi cơ cấu dân số. Seoul đặt mục tiêu thông qua các văn kiện cấp lãnh đạo về hai lĩnh vực này.Tuy nhiên, bên dưới các thảo luận về AI và ứng phó với vấn đề cơ cấu dân số vẫn còn tồn tại sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch với tự do thương mại, hợp tác đa phương. Chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai đang theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, được thể hiện qua cuộc chiến thuế quan, dự kiến sẽ gây sức ép để các nước tham gia vào một trật tự thương mại mới.Ngược lại, Chủ tịch nước Tập Cận Bình được cho là sẽ nhấn mạnh trật tự thương mại quốc tế tự do và tìm cách dẫn dắt tự do thương mại, vị thế từng thuộc về Mỹ trước đây.Ngoài ra, Seoul cũng kỳ vọng đạt được sự tiến triển trong vấn đề hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nhân dịp hội nghị thượng đỉnh lần này. Mặc dù chủ đề an ninh như vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, không phải chủ đề chính của Hội nghị APEC, Hàn Quốc vẫn có thể nhấn mạnh rằng sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á chính là điều kiện đảm bảo cho ổn định kinh tế và thương mại. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được cho là sẽ tận dụng các cuộc gặp song phương với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác để giới thiệu về những nỗ lực để giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, cũng như kêu gọi sự ủng hộ.