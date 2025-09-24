Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ phóng viên tại New York (Mỹ) ngày 26/9 (giờ địa phương) cho biết không thể loại trừ khả năng nối lại hoạt động ngoại giao thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 tới.Quan chức này nhận định đối thoại giữa lãnh đạo Mỹ-Triều là điều có thể xảy ra, và Hàn Quốc nên theo dõi với kỳ vọng rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực.Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên vào tháng 6/2019 từng bất ngờ đến thăm Hàn Quốc sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nhật Bản và có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Kim tại Làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Theo đó, phát biểu của quan chức Hàn Quốc này được cho là để ngỏ khả năng đối thoại Mỹ-Triều tại làng Bàn Môn Điếm có thể diễn ra tương tự như sự kiện trước đó.Phát biểu này còn phản ánh sự thay đổi trong đánh giá của Chính phủ Hàn Quốc, sau khi ông Kim Jong-un gần đây đã bày tỏ ý định đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc trước đây vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 29/8 từng nhận định mặc dù xuất hiện nhiều dự đoán về khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều, hay Hàn-Mỹ-Triều sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhưng việc giữ kỳ vọng về khả năng đối thoại này ở mức thấp thì mới thực tế và mang tính xây dựng.Trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV lần thứ 13 tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 21/9, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết vẫn giữ những kỷ niệm tốt với Tổng thống Trump. Bắc Triều Tiên không có lý do gì để không đối diện với Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu hoang đường về việc phi hạt nhân hóa miền Bắc, cũng như bởi vì Bình Nhưỡng thực tế cũng có mong muốn chung sống hòa bình.Mặt khác, Bắc Triều Tiên cũng đã cử phái đoàn cấp cao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao miền Bắc Kim Son-kyong dẫn đầu đến tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), lần đầu tiên sau 7 năm kể từ năm 2018. Động thái này càng làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều.