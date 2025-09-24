Dự báo hơn 32 triệu lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu 2025 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 29/9 công bố triển khai đối sách giao thông đặc biệt đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2025 trong vòng 11 ngày từ ngày 2-12/10 tới, nhằm đảm bảo người dân về quê và trở lại thành phố một cách an toàn và thuận tiện.Theo khảo sát của Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc, tổng số lượt người di chuyển trong dịp nghỉ lễ Tết trung thu năm nay ước đạt 32,18 triệu lượt người, tăng 8,2% so với dịp Trung thu năm ngoái (thời gian triển khai đối sách đặc biệt là 6 ngày). Riêng ngày Tết Trung thu (6/10) dự kiến có tới 9,33 triệu lượt người di chuyển, đông nhất trong kỳ nghỉ. Do kỳ nghỉ dài nên lượng người di chuyển được phân tán, số lượt di chuyển trung bình mỗi ngày dự kiến giảm 2% so với năm ngoái, còn khoảng 7,75 triệu lượt.Kết quả khảo sát cũng cho thấy 40,9% người dân có kế hoạch đi du lịch trong dịp Trung thu, trong đó du lịch trong nước chiếm 89,5%, du lịch nước ngoài chiếm 10,5%. Với những người có kế hoạch du lịch trong nước, 84,5% lựa chọn đi bằng ô tô cá nhân.Lưu lượng xe trung bình hàng ngày trên các tuyến cao tốc, tuyến đường chính được người dân sử dụng chủ yếu khi về quê, dự kiến đạt 5,42 triệu lượt xe, giảm 2,4% so với năm ngoái nhờ sự phân tán hành khách. Tuy nhiên, riêng ngày Tết Trung thu 6/10, lưu lượng giao thông dự báo lên tới 6,67 triệu lượt xe, tăng 2,3% so với năm ngoái (6,52 triệu), do dòng người đổ về quê, đi tảo mộ và quay lại thành phố cùng lúc.Chính phủ dự kiến sẽ mở thêm làn dừng khẩn cấp trên các tuyến cao tốc chính, tăng mạnh số ghế trên các phương tiện công cộng, vừa hỗ trợ lưu thông thuận lợi vừa siết chặt công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu.