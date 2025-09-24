Phim mới của đạo diễn Park Chan-wook dẫn đầu phòng vé ngay trong tuần đầu ra mắt

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 29/9 công bố số liệu cho biết bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã dẫn đầu phòng vé ngay trong tuần đầu ra mắt. Cụ thể, bộ phim đã thu hút hơn 609.000 lượt khán giả trong ba ngày cuối tuần từ ngày 26-28/9, nâng tổng số khán giả tích lũy lên hơn 1,073 triệu người."No Other Choice" là tác phẩm điện ảnh thứ 12 của đạo diễn Park Chan-wook, thuộc thể loại hài đen. Bộ phim kể về vụ giết người hàng loạt phi lý xoay quanh nhân vật Yoo Man-soo (Lee Byung-hun thủ vai), một nhân viên văn phòng từng có cuộc sống ổn định nhưng bất ngờ bị công ty sa thải, rồi phải lao vào cuộc chiến riêng của bản thân để tìm việc làm mới, chăm lo cho vợ mình là Mi-ri (do Son Ye-jin đóng) và hai đứa con. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran và Cha Seung-won.Các vị trí tiếp theo thuộc về bộ phim hoạt hình Nhật Bản "Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze", thu hút hơn 311.000 lượt khán giả; và "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" với khoảng 116.000 lượt khán giả vào cuối tuần. Ở vị trí thứ 4 là bộ phim "The Ugly" (tựa Việt: "Nhân diện") của đạo diễn Yeon Sang-ho, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả vào dịp cuối tuần qua, nâng tổng lượng khán giả tích lũy lên 907.000 người.Tính đến sáng ngày 29/9, bộ phim "No Other Choice" tiếp tục dẫn đầu tỷ lệ đặt vé trước với 26,2%, trong khi bộ phim hành động, hài kịch "Boss" (tạm dịch "Ông trùm") của của đạo diễn Ra Hee-chan, sẽ công chiếu vào dịp nghỉ Tết Trung thu 3/10, đang bám sát phía sau. Bộ phim "Boss" khắc họa cuộc đối đầu hài hước giữa các nhân vật đứng thứ hai trong băng nhóm, khi ai cũng muốn nhường chức thủ lĩnh cho người khác. Phim có sự góp mặt của các diễn viên như Jo Woo-jin, Jung Kyung-ho, Park Ji-hwan và Lee Kyu-hyung.