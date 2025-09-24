Lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc xin lỗi các thành viên về quyết định giải thể

Photo : YONHAP News

Quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc Noh Man-seok ngày 29/9 đã gửi thư cho các thành viên trong Viện Kiểm sát, chia sẻ về cảm giác "vô cùng đau xót" và trách nhiệm nặng nề khi Viện Kiểm sát bị xóa bỏ sau 78 năm đồng hành cùng người dân mà không hề có một sự thảo luận hay đối phó nào đầy đủ. Ông Noh xin lỗi tới tất cả các thành viên về những bối rối, hụt hẫng, bất bình và lo lắng mà họ đang trải qua.Ông Noh nhấn mạnh Viện Kiểm sát tối cao đã nhiều lần bày tỏ lập trường phản đối trong suốt quá trình dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ có nội dung xóa bỏ Viện Kiểm sát được đề xuất và thông qua tại Quốc hội.Cơ quan này đã liên tục nhấn mạnh rằng việc bãi bỏ Viện Kiểm sát, một cơ quan được quy định trong Hiến pháp, bằng một đạo luật là có dấu hiệu vi hiến. Ngoài ra, việc thành lập mới Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng có thể dẫn tới tình trạng chồng chéo cơ quan điều tra, gây rối loạn, kém hiệu quả, tốn kém ngân sách cần thiết như chi phí xây dựng hệ thống tư pháp hình sự mới. Ngoài ra còn có những lo ngại về sự bành trướng quyền lực không kiểm soát, mất đi tài nguyên về hạ tầng, nhân lực, bao gồm cả mạng lưới hợp tác quốc tế mà Viện kiếm sát đã gây dựng.Quyền Viện trưởng Noh nhấn mạnh rằng vai trò của Viện Kiểm sát từng đảm nhận đã biến mất sau khi Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ. Trong thời gian qua, Viện Kiểm sát đã đóng vai trò là trung tâm trong việc duy trì trật tự pháp luật, không chỉ điều tra và truy tố mà còn giám sát hoạt động điều tra của Cảnh sát, thực thi án phạt, hỗ trợ nạn nhân, tịch thu tài sản phạm tội, hợp tác tư pháp quốc tế.Bên cạnh đó, ông Noh cũng thừa nhận rằng dù ngành kiểm sát chưa chiếm được trọn vẹn niềm tin của người dân do các cuộc điều tra bị nghi ngờ về tính trung lập chính trị, nhưng những giá trị và nỗ lực mà các công tố viên gìn giữ suốt thời gian qua đã bị phủ nhận hoàn toàn.Ông Noh khẳng định với các thành viên của Viện rằng sẽ tiếp tục duy trì trọng trách cơ bản của Viện Kiểm sát, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực đối phó với hệ thống tư pháp hình sự trong tương lai. Viện Kiểm sát tối cao sẽ tiếp tục nêu ra ý kiến trong quá trình thiết kế hệ thống tư pháp hình sự mới, đảm bảo bảo vệ quyền cơ bản và không gây bất tiện cho người dân.Vào ngày 26/9 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, có nội dung chính là xóa bỏ Viện Kiểm sát, tách Bộ Kế hoạch và tài chính, để phù hợp với quan điểm điều hành đất nước của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung. Theo đó, Viện Kiểm sát sẽ đóng cửa vào tháng 9 năm sau sau 78 năm hoạt động, nghiệp vụ điều tra sẽ được giao cho Cơ quan điều tra tội phạm đặc biệt, chức năng truy tố giao cho Cơ quan Công tố được thành lập mới.