Cảnh sát Hàn Quốc lập nhóm điều tra vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29/9, một quan chức Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã thành lập nhóm chuyên trách gồm 20 điều tra viên do Trưởng phòng Hình sự Sở Cảnh sát thành phố Daejeon đứng đầu để điều tra về vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia ngày 26/9 vừa qua, làm tê liệt mạng điện toán Chính phủ.Cho tới thời điểm hiện tại, Cảnh sát đã tiến hành giám định hiện trường ba lần, ngoài ngày xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát cũng đã chỉ định bộ phận chuyên trách điều tra cháy nổ pin lithium tại Sở cảnh sát thành phố Seoul. Ngoài 20 thành viên đội điều tra, Cơ quan Cảnh sát còn bổ sung 3 chuyên viên khoa học hình sự thuộc đội chuyên trách về lithium tham gia giám định hiện trường.Trong thời gian tới, Cảnh sát sẽ tiếp tục thẩm vấn những người liên quan, phân tích dữ liệu thu thập được từ hệ thống camera giám sát và kết quả giám định chung, nhằm xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy.Trước đó, Sở Cảnh sát thành phố Daejeon đã triệu tập 7 nhân viên có mặt tại hiện trường khi vụ cháy xảy ra để lấy lời khai với tư cách người liên quan, và đã hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ đầu tiên trong cuối tuần vừa rồi.Trong số 96 hệ thống bị hư hại trực tiếp do vụ cháy chỉ có một hệ thống liên quan đến Cơ quan Cảnh sát, nên vụ việc không gây cản trở lớn hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động duy trì an ninh trật tự.