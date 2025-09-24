Nhu cầu điện năng tối đa mùa hè 2025 tại Hàn Quốc phá kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 29/9 công bố nhu cầu điện năng tối đa trong mùa hè năm nay (tháng 6-8) đạt 104,1 GW (gigawatt) vào ngày 25/8, mức cao nhất từ trước tới nay.Nếu tính riêng theo nhu cầu thị trường (loại trừ hợp đồng mua bán trực tiếp không do Sở Giao dịch điện lực quản lý, và phát điện Mặt trời), nhu cầu điện năng tối đa đạt 96,0 GW vào ngày 25/8, mức cao thứ hai trong lịch sử.Trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm nay, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc đạt 25,7 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó là 25,6 độ C của năm ngoái, nóng nhất trong lịch sử. Tại Seoul, số ngày ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới cũng lên tới 46 ngày, mức cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc liên quan.Cơ quan điện lực ban đầu nhận định nhu cầu sử dụng điện năng sẽ đạt đỉnh vào tuần thứ hai của tháng 8, tuy nhiên giai đoạn này lại có mưa lớn làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa. Trong tuần cuối tháng 8 xuất hiện một đợt nóng muộn, cùng với nhu cầu điện cho giáo dục tăng trở lại sau khi học sinh tựu trường, khiến mức tiêu thụ thực tế đã đạt đỉnh vào ngày 25/8.