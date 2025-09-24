Người cao tuổi Hàn Quốc dành hơn 4 tiếng mỗi ngày cho truyền thông

Photo : KBS News

Theo tài liệu "Thống kê người cao tuổi năm 2025" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/9, trong năm ngoái, 97,2% người cao tuổi trong nước dành thời gian rảnh rỗi để xem truyền hình hoặc các loại video khác, thời gian sử dụng trung bình là 4 tiếng 6 phút mỗi ngày.Trong đó, người cao tuổi dành 3 tiếng 30 phút để xem truyền hình, 19 phút để xem video khác, và khoảng 5 phút để đọc sách. So với 5 năm trước, thời gian xem truyền hình giảm 2 phút, tỷ lệ người xem là 93,6%, giảm 0,9%.Thời gian xem các loại video khác tăng 16 phút trong vòng 5 năm qua, mức tăng mạnh nhất trong tổng thời gian sử dụng truyền thông của người cao tuổi. Tỷ lệ người xem đạt 21,6%, tăng 18,1% so với 5 năm trước.Thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của người cao tuổi là 1 tiếng 39 phút, tăng 1 tiếng 5 phút so với 5 năm trước.Trong nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ người vẫn đang làm việc là 34,4%, thời gian làm việc bình quân của những người này là 1 tiếng 33 phút, lần lượt giảm 0,6% và 5 phút so với cách đây 5 năm. Trong năm 2023, 90,9% người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên nhận lương hưu, với mức bình quân hàng tháng là 695.000 won (465 USD). Tỷ lệ việc làm của người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên trong năm ngoái đạt 38,2%, tăng 0,9% với năm trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp là 3,1%, tăng 0,4%.