Ngoại trưởng Hàn Quốc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/9 cho biết Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 25/9 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) lần thứ hai năm 2025, được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).Hội nghị lần này được tổ chức với chủ đề "Phát triển kinh tế bền vững thông qua hòa bình". Tại đây, Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh Hàn Quốc, với vai trò là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an từ tháng 9 năm nay, đang tích cực đóng góp vào việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như nỗ lực khôi phục lòng tin và hòa bình trong quan hệ với Bắc Triều Tiên.Ông Cho cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới công nghệ như những công cụ để thúc đẩy hòa bình.Ngoài ra, Bộ trưởng Cho cho biết Hàn Quốc đang chuẩn bị thông qua văn kiện thành quả về tầm nhìn AI trong khu vực tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 10 tới.