Cảnh sát Hàn Quốc dừng xuất kho súng dân dụng trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 10 tới, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 29/9 cho biết toàn bộ 84.927 khẩu súng do dân thường sở hữu và đang được cất giữ tại các đồn cảnh sát sẽ không được phép xuất kho từ ngày 26/10, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC.Những khẩu súng đã xuất kho trước đó phải được gửi lại trước 6 giờ tối ngày 25/10. Việc xuất kho dự kiến sẽ được tiến hành trở lại từ ngày 3/11. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ bao gồm súng chuyên dụng để kiểm soát động vật gây hại thường xuyên sử dụng tại sân bay, hoặc tình huống khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, như lợn rừng xuất hiện trong trung tâm thành phố.Ngoài ra, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh súng, thuốc nổ trên toàn quốc từ ngày 29/9-23/10, tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng mất cắp hay tuồn ra ngoài trái phép súng, đạn dược và chất nổ.Sở Cảnh sát khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi trước đó đã điều tra và phát hiện dấu hiệu đạn dược dùng trong thi đấu bắn súng bị tuồn trái phép ra thị trường, đồng thời bắt giữ ba đối tượng liên quan đến đường dây này.Mặt khác, việc vận chuyển và sử dụng chất nổ trong phạm vi bán kính 2 km quanh khu vực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC cũng sẽ bị cấm hoàn toàn từ ngày 31/10.