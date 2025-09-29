Thành viên người Mỹ gốc Hàn đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic

Photo : YONHAP News

Dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic ngày 22/9 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp và bổ nhiệm nghệ sĩ violin người Mỹ gốc Hàn Hannah Cho (tên tiếng Hàn: Cho Soo-jin) làm thành viên chính thức ở nhóm violin II của dàn nhạc này. Dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic là một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới.Đây là lần đầu tiên sau 183 năm kể từ khi thành lập vào năm 1842, dàn nhạc này bổ nhiệm một nghệ sĩ gốc Hàn Quốc làm thành viên chính thức.Để vào dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic với 148 thành viên, ứng cử viên trước tiên phải trúng tuyển vào Dàn nhạc Opera quốc gia Vienna, sau đó trải qua nhiều năm thực tập tại dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic, và cuối cùng được xác nhận chính thức thông qua bỏ phiếu của các thành viên cùng với phê chuẩn tại đại hội đồng.Nghệ sĩ Hannah Cho sinh ra tại thủ đô Hàn Quốc và chuyển sang Mỹ từ nhỏ, bắt đầu học violin từ năm 3 tuổi và ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc tấu khi mới 12 tuổi. Sau khi theo học tại Nhạc viện Juilliard (hay còn gọi là học viện nghệ thuật Julliard) ở New York, cô vào Học viện Vienna Philharmonic năm 2019, rồi gia nhập Dàn nhạc Opera quốc gia Vienna năm 2022.Nghệ sĩ Hannah Cho sẽ tham gia biểu diễn tại Hàn Quốc trong năm 2025 với dàn nhạc Vienna Philharmonic, được tổ chức tại Seoul vào tháng 11 tới.