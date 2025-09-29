20 trên 36 dịch vụ công trọng yếu của Hàn Quốc đã được khôi phục

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 10 giờ sáng ngày 30/9, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua có 87 hệ thống đã được khôi phục bình thường trở lại, tỷ lệ đạt 13,4%. Đặc biệt, trong số 36 hệ thống trọng yếu (hạng 1), có 20 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ khôi phục đạt 55,6%. Trong ngày 30/9, Chính phủ công bố danh sách toàn bộ 647 hệ thống bị gián đoạn dịch vụ do vụ cháy.Tại cuộc họp cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung khẳng định tình hình khôi phục từng hệ thống sẽ được công khai minh bạch. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, để người dân có thể trực tiếp theo dõi tiến độ khôi phục các dịch vụ công.Bộ trưởng bày tỏ lo ngại một vấn đề nảy sinh khác sau sự cố hỏa hoạn lần này là nguy cơ gia tăng các hành vi phạm tội lừa đảo qua tin nhắn (smishing) và tấn công giả mạo qua mạng (phising) mạo danh cơ quan Chính phủ, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.Liên quan đến vấn đề này, ông yêu cầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia, các cơ quan tài chính tăng cường phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn tội phạm và đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa thiệt hại.