Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với ba hãng tin lớn tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) vào ngày 29/9, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac đưa ra nhận định rằng xét theo tiền lệ các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mà Mỹ từng ký từ trước tới nay, việc ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ không giới hạn với Hàn Quốc là điều không hề dễ dàng. Đồng thời, ông Wi nhấn mạnh ngay cả khi có được thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thì không có nghĩa là hai nước sẽ đạt được thỏa thuận thuế quan. Nếu gọi thỏa thuận hoán đổi tiền tệ là "điều kiện cần" thì có nghĩa là vẫn phải có cả "điều kiện đủ".Về triển vọng đàm phán thuế quan trong thời gian tới, Chánh Văn phòng Wi cho biết dựa trên kinh nghiệm dẫn dắt các cuộc đàm phán khó khăn trước đây, ông không lạc quan nhưng cũng không quá bi quan, tin rằng Seoul và Washington có thể đạt tới điểm thỏa hiệp. Mặc dù chưa thể khẳng định thời điểm nào, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới tại Hàn Quốc có thể là một cơ hội.Về tới tình hình đàm phán về lĩnh vực an ninh, Chánh Văn phòng Wi cho biết hai nước đã đạt được sự hiểu biết ở mức độ nhất định về vấn đề chi phí quốc phòng và mua sắm vũ khí từ Mỹ.Mặt khác, liên quan sáng kiến "E.N.D" (Giao lưu - Bình thường hóa quan hệ - Phi hạt nhân hóa) của Tổng thống Lee Jae Myung, trước ý kiến lo ngại rằng vấn đề phi hạt nhân hóa có thể bị đẩy xuống thứ yếu, ông Wi đưa ra phép so sánh với kỳ thi đại học phải thi đủ ba môn Toán, Văn, Anh, dù học môn nào trước vẫn phải học đủ ba môn.Về mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Bắc Triều Tiên, Chánh văn phòng Wi cho rằng khi nào hai bên đặt Đại sứ quán và cử Đại sứ tới nước đối phương thì mới có thể coi đã bình thường hóa quan hệ. Quá trình này sẽ còn kéo dài và điểm kết thúc cuối cùng sẽ là "bình thường hóa trong một mối quan hệ đặc thù". Quan hệ liên Triều vốn là một mối quan hệ đặc thù tạm thời cho tới khi thống nhất. Điều này đã được nêu trong Thỏa thuận cơ bản liên Triều và các chính quyền trước đây đều đã thực hiện, chưa từng thay đổi.Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Bắc Triều Tiên đã sở hữu đủ năng lực hạt nhân để duy trì chế độ của mình, ông Wi giải thích đây không phải là sự công nhận vũ khí hạt nhân của miền Bắc mà là cách Tổng thống thể hiện nhận thức về mức độ nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.Về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung nhân dịp Hội nghị APEC tại Gyeongju vào tháng tới, ông Wi đánh giá có vẻ Trung Quốc coi trọng việc tham dự APEC và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, đồng thời coi APEC là cơ hội để định hướng chính sách và gia tăng sức ảnh hưởng của mình.