Lượng khách sử dụng sân bay Incheon dự kiến đạt mức kỷ lục trong dịp Tết Trung thu 2025

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon ngày 30/9 cho biết tổng số hành khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon trong 11 ngày từ ngày 2-12/10 dự kiến sẽ đạt 2.453.000 người, tương đương với trung bình 223.000 hành khách mỗi ngày, tăng 2,3% so với mùa cao điểm trong hè năm nay.Con số này cũng tăng 11,5% so với mức trung bình 200.000 người mỗi ngày vào kỳ nghỉ Tết Trung thu năm ngoái, dự kiến sẽ lập kỷ lục mới về lượng khách trong các mùa cao điểm.Trong các ngày nghỉ Tết Trung thu năm nay, ngày 3/10 được dự đoán là ngày đông khách nhất, với khoảng 239.000 người, đồng thời cũng là ngày có đông hành khách xuất cảnh nhất với 129.000 người. Trong khi đó, ngày có lượng khách nhập cảnh nhiều nhất được dự đoán có thể rơi vào ngày 12/10, với 124.000 người.Để giảm thiểu tình trạng hỗn loạn tại sân bay, Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon sẽ tăng số lượng thiết bị soi chiếu hành lý X-ray từ 10 chiếc lên 17 chiếc tại cửa xuất cảnh số 1 ở Nhà ga số 2; triển khai toàn bộ 119 nhân viên an ninh bổ sung thêm tại hiện trường; và phối hợp với Bộ Tư pháp để mở cửa xuất cảnh sớm hơn một tiếng.Ngoài ra, số cửa xuất cảnh dành riêng cho dịch vụ xuất cảnh bằng nhận diện khuôn mặt sẽ được tăng từ 3 lên 5 cửa để mở rộng dịch vụ thông minh. Sân bay cũng sẽ tăng cường các tuyến xe buýt đêm, bổ sung 1.300 chỗ đậu xe mới và cung cấp dịch vụ tra cứu thời gian chờ dự kiến tại từng cửa xuất cảnh trên các cổng thông tin điện tử lớn.