Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 29/9 nhận định Bắc Triều Tiên có thể sẽ đáp lại thông điệp hòa bình từ chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Việc Bình Nhưỡng cử đoàn đại biểu tới tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ có thể được hiểu là miền Bắc sẽ đối thoại với cộng đồng quốc tế.Ông Cho cho rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ có phản hồi lại về thông điệp xây dựng hòa bình bằng cách giảm căng thẳng quân sự, xây dựng lòng tin liên Triều của Chính phủ Tổng thống Lee trong thời gian qua.Bộ trưởng Cho còn nhấn mạnh miền Bắc đã có những dấu hiệu nhỏ cho thấy sự đáp lại, cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị cho nhiều khả năng khác nhau, bao gồm triển vọng đối thoại Mỹ-Triều bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 10 tới.Liên quan đến vấn đề đàm phán thuế quan với Mỹ, ông Cho cho biết Hàn Quốc đang nỗ lực đạt thỏa thuận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC, khẳng định cuộc tham vấn vẫn dựa trên nguyên tắc không chấp nhận những điều khoản bất hợp lý hoặc đi ngược lại lợi ích quốc gia. Seoul có thể gặp khó khăn khi Tokyo đạt được thoả thuận về thuế quan với Washington trước, nhưng ngược lại, Nhật Bản cũng đã cho Hàn Quốc thấy rõ những điều tuyệt đối không nên chấp nhận.Cuối cùng, Bộ trưởng Cho cũng chia sẻ rằng trong các cuộc gặp với những người đồng cấp nước ngoài, ông thường nghe lời chúc mừng về việc Hàn Quốc đã khôi phục lại nền dân chủ và đang hoạt động một cách đúng đắn với tư cách là một quốc gia bình thường trên trường quốc tế.