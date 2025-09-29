Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thành lập đơn vị máy bay không người lái Reaper

Photo : YONHAP News

Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc sáng ngày 29/9 đã tổ chức lễ thành lập "Phi đội trinh sát viễn chinh 431" tại căn cứ không quân Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla). Đơn vị này sẽ vận hành máy bay không người lái "Reaper (MQ-9)", làm nhiệm vụ ở tầm xa và độ cao trung bình, được mệnh danh là “sát thủ trên không”. Căn cứ Gunsan là nơi đồn trú của Phi đoàn chiến đấu số 8 trực thuộc Không lực 7 của Mỹ.Trước đây, Reaper từng được triển khai tham gia các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên loại máy bay này được bố trí thường trực trên bán đảo Hàn Quốc.Lực lượng quân đồn trú Mỹ cho biết việc bố trí máy bay Reaper tham gia tác chiến sẽ góp phần hỗ trợ công tác thu thập thông tin, giám sát, trinh sát trên toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa và tình huống mới phát sinh, củng cố vững chắc hơn mối quan hệ đồng minh.Máy bay Reaper không chỉ có khả năng trinh sát mà còn có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Hellfire hoặc bom dẫn đường laser, nên còn được gọi là "drone sát thủ". Vào năm 2020, máy bay này từng được sử dụng trong chiến dịch ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.Lực lượng quân đồn trú Mỹ cho biết máy bay này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ xử lý mục tiêu khẩn cấp, thu thập thông tin, giám sát và trinh sát. Ngoài nhiệm vụ phòng thủ, Reaper còn có thể hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, ứng phó thảm họa và phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực khác.Chỉ huy Phi đội trinh sát viễn trinh 431 là Trung tá Douglas Slater đã nhấn mạnh sự thành lập đơn vị mới này thể hiện quyết tâm chung của liên quân Hàn-Mỹ trong việc duy trì an ninh, ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.