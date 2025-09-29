Hàn Quốc sẽ phóng lần 4 tên lửa Nuri vào ngày 27/11

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) sáng ngày 30/9 công bố đã quyết định chọn ngày 27/11 tới là ngày thực hiện vụ phóng lần thứ 4 tên lửa đẩy vũ trụ Nuri, khung giờ phóng là trong khoảng từ 0 giờ 54 phút đến 1 giờ 14 phút sáng.Đây sẽ là vụ phóng đầu tiên diễn ra vào ban đêm. KASA giải thích thời gian phóng được quyết định dựa trên quỹ đạo hoạt động (độ cao 600 km) của vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3, vệ tinh chính lắp trên tên lửa Nuri.Theo KASA, thời điểm phóng chính xác sẽ được Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri ấn định cuối cùng vào ngày 26/11, một ngày trước vụ phóng. Ủy ban này cho biết đã lựa chọn ngày phóng như trên sau khi cân nhắc lịch lắp ráp cuối cùng của tên lửa Nuri, lịch trình vệ tinh cũng như tình hình tại Trung tâm vũ trụ Naro, địa điểm phóng nằm ở huyện Goheung (tỉnh Nam Jeolla). Ngoài ra, KASA cũng thiết lập khung thời gian dự phòng từ ngày 28/11 đến 4/12, nhằm ứng phó khả năng thay đổi lịch phóng do các yếu tố bất ngờ như điều kiện thời tiết.Đáng chú ý, trong lần phóng thứ 4 này, hãng Hanwha Aerospace lần đầu tiên tham gia với vai trò phụ trách sản xuất tổng thể. Cơ quan Hàng không vũ trụ cho biết theo kết quả kiểm tra tình hình chuẩn bị phóng, cho tới hiện tại chưa phát hiện bất thường nào, kỳ vọng vụ phóng sẽ được diễn ra thành công.Giám đốc KASA Yoon Young-bin nhấn mạnh vụ phóng lần thứ 4 này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là vụ phóng đầu tiên sau khi Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc được thành lập. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân phụ trách toàn bộ khâu sản xuất, lắp ráp các bộ phận tên lửa và cùng tham gia điều hành phóng. Các bên liên quan sẽ nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm thành công cho lần phóng thứ 4.