Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 29/9 (giờ địa phương) đã tổ chức một buổi họp báo tại Berlin, Đức. Ông Chung phát biểu Bắc Triều Tiên tự gọi mình là một quốc gia chiến lược, và vị thế chiến lược của nước này đã thực sự thay đổi so với 7 năm trước, khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore. Theo ông Chung, phải chấp nhận một thực tế là miền Bắc đã trở thành một trong ba quốc gia có thể tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ.Bộ trưởng nhận định vào thời điểm năm 2019, khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội (Việt Nam), Bắc Triều Tiên vẫn ở thế dựa dẫm vào Mỹ. Sau thất bại của hội nghị lần đó, Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc khi đó là ông Ri Yong-ho, đã phát biểu rằng Mỹ đã mất đi cơ hội ngàn vàng. Đáng tiếc là điều ông Ri nói đã đúng. Nếu khi đó hai nước Mỹ-Triều chỉ cần đạt được một thỏa thuận nhỏ thì tiến trình vấn đề hạt nhân miền Bắc chắc chắn đã diễn biến rất khác so với hiện tại.Về khả năng diễn ra hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều thời gian tới, ông Chung chỉ ra rằng một nửa thông điệp mà miền Bắc đưa ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động vừa qua liên quan đến Mỹ và Hàn Quốc. Hiện tại, lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên đều bày tỏ mong muốn hội ngộ.Theo Bộ trưởng, nếu coi quan hệ Mỹ-Triều chỉ là sự trao đổi đơn thuần an ninh đổi lấy an ninh thì Washington hoàn toàn không có ý định viện trợ hay hỗ trợ tài chính cho Bình Nhưỡng. Nếu đúng như lời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim nói, đó là Bắc Triều Tiên muốn đi theo con đường cải cách, mở cửa như Việt Nam thì con đường duy nhất là hợp tác liên Triều.Ông Chung phân tích rằng hiện tại, Bắc Triều Tiên đã đạt được vị thế chiến lược để người dân không cần phải "thắt lưng buộc bụng" thêm nữa, nhưng trên thực tế vẫn chưa thể nâng cao được chất lượng đời sống người dân. Do vậy, nhu cầu hợp tác với Hàn Quốc vẫn còn. Việc tìm ra được điểm chung chính chính là con đường để hai miền Nam-Bắc cùng chung sống hòa bình.Bộ trưởng cho biết người dân Đức không thể nào hiểu được tại sao Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Yoon Suk Yeol lại đình chỉ hoàn toàn giao lưu, hợp tác liên Triều. Điều này thể hiện sự khác biệt trong mức độ trưởng thành của chủ nghĩa dân chủ. Nếu như vào ngày 3/12 năm ngoái, lệnh thiết quân luật không bị bãi bỏ, nền dân chủ Hàn Quốc bị sụp đổ thì thì quan hệ liên Triều đã bị cắt đứt hoàn toàn.Ông Chung đang trong chuyến công du Đức và Bỉ trong vòng từ ngày 28/9 đến 4/10 để tham dự Diễn đàn quốc tế bán đảo Hàn Quốc (GKF) 2025 và sự kiện kỷ niệm Ngày thống nhất nước Đức.