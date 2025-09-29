Thủ tướng Nhật Bản thăm mộ sinh viên Lee Soo-hyun trước Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật tại Busan

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 29/9 đưa tin cho biết Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sẽ viếng mộ sinh viên người Hàn Quốc Lee Soo-hyun tại thành phố Busan trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 30/9.Sinh viên Lee Soo-hyun, du học sinh Hàn Quốc tại Nhật Bản, đã qua đời vào tháng 1/2001 tại ga Shinokubo (quận Shinjuku, thủ đô Tokyo) khi dũng cảm cứu một người Nhật Bản bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Sau đó, Lee Soo-hyun đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước Hàn-Nhật.Chuyến thăm Busan lần này của Thủ tướng Ishiba được coi là chuyến đáp lễ sau khi Tổng thống Lee đến thăm Tokyo vào hồi tháng 8, và nằm trong khuôn khổ ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo hai nước.Hãng tin Kyodo cho biết lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề chung như tình trạng tỷ lệ sinh thấp và dân số già, chính sách phát triển địa phương, đối sách phòng chống thiên tai, cũng như khẳng định định hướng phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai. Ngoài ra, chương trình nghị sự cũng sẽ bao gồm việc tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm duy trì ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản trong buổi họp báo cùng ngày nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật là cơ hội quan trọng để thảo luận về hợp tác liên Chính phủ trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.Đây là lần đầu tiên sau một năm, một Thủ tướng Nhật Bản tới thăm Hàn Quốc kể từ chuyến công du đến Seoul vào tháng 9 năm ngoái của cựu Thủ tướng Kishida Fumio. Thủ tướng Ishiba dự kiến sẽ từ nhiệm khi đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản bầu ra Chủ tịch mới vào ngày 4/10, sau đó Quốc hội Nhật Bản cũng sẽ tổ chức bầu cử Thủ tướng vào trung tuần tháng 10.