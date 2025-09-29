Phương án hợp lý hóa các hình phạt liên quan đến kinh tế tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc ngày 30/9 đã nhóm họp và công bố "Phương án hợp lý hóa các hình phạt liên quan đến kinh tế lần thứ nhất". Vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị nhanh chóng xây dựng phương án hợp lý hóa các hình phạt kinh tế nhằm ngăn chặn các hình phạt quá mức làm cản trở hoạt động của doanh nghiệp.Phe cầm quyền quyết định sẽ điều chỉnh hợp lý 110 quy định xử phạt liên quan đến kinh tế, tập trung theo hướng giảm nguy cơ chủ doanh nghiệp bị xử lý hình sự, giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương.Trước tiên, tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được duy trì áp dụng trong Luật Hình sự từ năm 1953 sẽ bị xóa bỏ. Nguyên nhân là bởi các điều kiện cấu thành tội danh này quá mơ hồ, phạm vi áp dụng quá rộng khiến việc xác định hành vi nào thuộc phạm vi phạm tội trở nên khó dự đoán. Tuy nhiên, hành vi sử dụng quỹ công ty vào mục đích cá nhân, hoặc làm rò rỉ bí mật kinh doanh, từ trước tới nay được xử theo tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vẫn cần bị xử lý hình sự. Do đó, Chính phủ sẽ đồng thời xây dựng luật thay thế để vẫn áp dụng xử phạt đối với các hành vi này.Luật thay thế cũng sẽ quy định rõ hơn về chủ thể, điều kiện phạm tội, thu hẹp phạm vi áp dụng. Song song với đó sẽ có thêm quy định miễn trừ trách nhiệm với điều khoản "liên đới trách nhiệm hình sự" căn cứ theo Luật lương tối thiểu. Điều khoản này trong Luật lương tối thiểu quy định không chỉ cá nhân trực tiếp vi phạm mà cả chủ doanh nghiệp hoặc pháp nhân cũng bị xử phạt. Hiện tại, nếu người lao động không được trả lương tối thiểu thì cả người vi phạm và chủ doanh nghiệp cũng bị xử phạt. Tuy nhiên, trong luật thay thế sắp tới, sẽ có điều khoản miễn trách nhiệm cho những chủ doanh nghiệp chứng minh đã thực hiện đầy đủ việc giám sát và quản lý.Ngoài ra, thay vì tập trung vào xử lý hình sự, Chính phủ sẽ tăng cường trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng hình thức xử phạt hành chính. Ví dụ như hành vi tự ý hoán cải các bộ phận robot giao hàng mà không có chứng nhận hiện đang bị áp mức án là 3 năm tù giam, nhưng sắp tới sẽ được thay thế bằng khoản phạt tiền 50 triệu won (hơn 35.000 USD). Đối với 68 hành vi vi phạm nghĩa vụ ở mức độ nhẹ, Chính phủ cũng sẽ thay hình phạt tù bằng xử phạt hành chính.Chính phủ và đảng cầm quyền dự kiến sẽ trình dự luật thay thế trong kỳ họp thường kỳ Quốc hội, đồng thời tiếp tục xây dựng các phương án cải thiện bổ sung trong thời gian tới.