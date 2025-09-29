Bắc Triều Tiên tuyên bố không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân tại Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong phiên thảo luận chung của kỳ họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 29/9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Son-kyong đã khẳng định lại về lập trường không thể phi hạt nhân hoá miền Bắc.Quan chức này nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, lập trường này cũng sẽ không bao giờ thay đổi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Việc yêu cầu Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa chẳng khác nào buộc miền Bắc từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền sống và vi phạm Hiến pháp.Ông Kim khẳng định khả năng răn đe chiến tranh của Bắc Triều Tiên đã được củng cố theo tỷ lệ thuận với sự gia tăng của các mối đe dọa xâm lược từ Mỹ và các nước đồng minh, nhờ đó miền Bắc đã kiềm chế hoàn toàn ý đồ khiêu khích chiến tranh của kẻ thù, cũng như đảm bảo cân bằng sức mạnh trên bán đảo Hàn Quốc.Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Bình Nhưỡng cử quan chức cấp cao phát biểu tại kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ năm 2018. Miền Bắc trước đây cũng từng cử các lãnh đạo cấp cao đến tham dự phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc như cựu Ngoại trưởng Ri Su-yong (năm 2014-2015) và cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho (năm 2016-2018). Tuy nhiên, từ sau thất bại tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2019, Bắc Triều Tiên đã không cử thêm đoàn đại biểu cấp cao nào tới Liên hợp quốc cho đến năm 2024.Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc là mục tiêu nhất quán của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Hàn Quốc và Mỹ. Ngay cả Liên hợp quốc cũng đang thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc thông qua một loạt các nghị quyết của Hội đồng bảo an. Cơ quan này khẳng định trên cơ sở hợp tác Hàn-Mỹ chặt chẽ, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao thông qua đối thoại toàn diện nhằm hướng tới hòa bình cùng tồn tại và tăng trưởng chung.