Doanh số bán lẻ tại Hàn Quốc tháng 8 giảm 2,4%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/9 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 8/2025", trong đó doanh số bán lẻ tháng trước giảm 2,4% so với tháng 7, lần đầu giảm sau 4 tháng kể từ tháng 4.Trong đó, doanh số bán lẻ hàng hóa kém bền như quần áo tăng 1%, nhưng hàng hóa không bền như thực phẩm giảm 3,9%, hàng hóa lâu bền như hàng điện tử giảm 1,6%. Điều này cho thấy tác động từ đợt chi trả phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh của Chính phủ (từ ngày 21/7) không còn rõ rệt trong tháng 8. Sự sụt giảm này được phân tích là do hiệu ứng cơ sở, bởi tác động của đợt chi trả phiếu tiêu dùng tập trung trong giai đoạn đầu chi trả, doanh số bán lẻ đã tăng 2,7% trong tháng 7.Cục Thống kê nhận định khoản phiếu tiêu dùng đợt một vẫn chưa được người dân sử dụng hết 100%. Dự báo doanh số bán lẻ tháng 9 sẽ tăng trở lại, do trong tháng 8 Chính phủ tiếp tục chi trả phiếu tiêu dùng đợt hai, thêm vào đó nhu cầu tiêu dùng có thể tăng trước dịp Tết trung thu đầu tháng 10.Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 8 đạt 114,5 điểm, bằng tháng trước. Ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 2,4% trong đó sản xuất ô tô tăng 21,2%, dược phẩm tăng 11%. Cục Thống kê cho biết đây là mức tăng sản xuất ô tô mạnh nhất trong vòng 5 năm 2 tháng, một phần do hiệu ứng cơ sở bởi sản xuất ô tô từng giảm do một số cuộc đình công. Ngược lại, sản xuất chíp bán dẫn giảm 3,1%. Sản xuất ngành dịch vụ giảm 0,7%, đầu tư thiết bị giảm 1,1%. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 6,1%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,2%. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,5% so với tháng trước.Mặt khác, từ ngày 1/10, Cục Thống kê quốc gia sẽ được nâng cấp thành Cơ quan Dữ liệu quốc gia trực tiếp dưới quyền Thủ tướng.