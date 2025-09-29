Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lần đầu ra hầu tòa

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 30/9 đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo về các tội danh như tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ thiết quân luật, tội soạn thảo công văn giả và khai man.Do Tòa án cho phép việc ghi hình nên các phóng viên đã được phép ghi hình trong khoảng một phút trước khi phiên toàn bắt đầu. Tòa án cũng cho phép phát sóng toàn bộ quá trình xét xử, nên video phiên tòa sẽ được đăng tải trên mạng internet sau khi trải qua quy trình ẩn các thông tin cá nhân. Tòa án giải thích quyết định này nhằm đảm bảo quyền được biết của người dân, xét tới mức độ nghiêm trọng về mặt xã hội, quốc gia của vụ án. Ông Han đã bày tỏ mong muốn tiến hành xét xử mà không có sự tham gia của bồi thẩm đoàn.Tiếp theo, Nhóm công tố viên đặc biệt đã trình bày các điểm chính trong bản cáo trạng với bị cáo. Vào 8 giờ 40 phút ngày 3/12 năm ngoái, ông Han đã bước vào phòng làm việc của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tại đó, ông được Bộ trưởng Quốc phòng cùng Bộ trưởng Hành chính và an toàn khi đó lần lượt là ông Kim Yong-hyun và ông Lee Sang Min thông báo về kế hoạch ban bố tình trạng thiết quân luật. Lo ngại phát sinh vấn đề thủ tục, ông Han đã đề xuất với cựu Tổng thống triệu tập cuộc họp Nội các.Tới 10 giờ 16 phút tối cùng ngày, ông Yoon triệu tập cuộc họp Nội các để thông báo việc ban bố thiết quân luật, và khoảng 11 phút sau chính thức tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình này, bị cáo đã hoàn toàn không sử dụng các quyền hạn được trao cho Thủ tướng để kiềm chế sự lạm quyền độc đoán của Tổng thống.Sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố, bị cáo còn tiến hành thảo luận về việc cắt điện, cắt nước các hãng ngôn luận trong vòng 16 phút. Dựa trên nội dung thảo luận đó, cựu Bộ trưởng Lee Sang-min đã gọi điện cho Cơ quan Phòng cháy chữa cháy để chỉ đạo rằng khi có đề nghị từ Cơ quan Cảnh sát, phải tiến hành cắt điện cắt nước các hãng ngôn luận.Vào lúc 1 giờ sáng ngày 4/12, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết hủy bỏ lệnh thiết quân luật, lẽ ra cựu Thủ tướng Han phải ngay lập tức triệu tập cuộc họp Nội các để chính thức dỡ bỏ thiết quân luật, nhưng ông đã trì hoãn việc này.Nhóm công tố viên đặc biệt còn cáo buộc ông Han đã soạn thảo văn bản giả cho đúng quy trình ban bố thiết quân luật, nhưng sau đó đã chỉ đạo tiêu hủy văn bản này. Ngoài ra, Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng vào ngày 20/2/2025, khi ra làm chứng trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon tại Tòa án Hiến pháp, bị cáo đã khai man về vấn đề nhận tài liệu từ ông Yoon. Phía luật sư của ông Han bác bỏ tất cả các cáo buộc, chỉ thừa nhận một phần cáo buộc liên quan đến tội khai man do bị cáo không nhớ rõ, không phải cố ý.Khi Hội đồng xét xử đặt câu hỏi rằng theo cựu Thủ tướng, việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là vi hiến hay hợp hiến, ông Han trả lời rằng đây là hành vi khó chấp nhận đối với sự phát triển quốc gia.Ông Han cho biết trong gần 40 năm làm công chức, ông luôn giữ vững niềm tin rằng đất nước phải phát triển dựa trên nền kinh tế thị trường và uy tín quốc tế. Ở góc độ đó, thiết quân luật là một tình huống khó có thể chấp nhận được vì mục tiêu phát triển quốc gia.Tòa án sẽ mở phiên tòa tiếp theo vào lúc 10 giờ sáng ngày 13/10.