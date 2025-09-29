Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 30/9 do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã thẩm định và thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ và dự thảo công bố Luật thành lập Ủy ban Truyền thông và viễn thông.Ngoài ra, Chính phủ cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Quốc hội có nội dung điều chỉnh tên gọi các Ủy ban thường trực Quốc hội sao cho phù hợp với sự thay đổi bộ máy Chính phủ; dự thảo sửa đổi Luật về làm chứng và giám định lời khai tại Quốc hội, cho phép tố giác nhân chứng có hành vi khai man tại Ủy ban Quốc hội ngay cả sau khi hoạt động của Ủy ban chấm dứt.Các dự luật trên sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng công báo vào ngày 1/10. Tuy nhiên, một số nội dung sẽ được hoãn thi hành. Cụ thể, trong dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, nội dung xóa bỏ Viện Kiểm sát và thành lập mới Cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng và Cơ quan Công tố sẽ được hoãn thi hành trong vòng một năm, được đăng công báo vào ngày 1/10 năm sau và có hiệu lực từ ngày 2/10 cùng năm. Trong thời gian hoãn thi hành, Chính phủ sẽ lập ra một nhóm chuyên trách liên ngành có sự tham gia của Văn phòng Thủ tướng, Bộ Tư pháp, Bộ Hành chính và an toàn để lập phương án triển khai cụ thể. Nội dung tách Bộ Kế hoạch và tài chính thành Bộ Tài chính và kinh tế và Cơ quan Kế hoạch và ngân sách sẽ được thực thi từ ngày 2/1/2026.Nội dung cải tổ các Bộ ngành khác sẽ được thực thi ngay sau khi đăng công báo, như việc Bộ Môi trường đổi thành Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường, các nghiệp vụ liên quan đến năng lượng hiện do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên quản lý sẽ được chuyển giao phần lớn cho Bộ Khí hậu.Luật thành lập Ủy ban Truyền thông và viễn thông sẽ được thực thi từ ngày 1/10, theo đó Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông ra mắt từ năm 2008 sẽ chính thức bị xóa bỏ.