Tổng thống Hàn Quốc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản tại thành phố Busan

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, người đang có chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày một đêm.Lãnh đạo hai nước tiến hành cuộc hội đàm và tham dự tiệc tối tại thành phố Busan. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Ishiba mang tính chất đáp lễ sau chuyến công du Nhật Bản của Tổng thống Lee vào tháng 8.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nhận định việc Thủ tướng Nhật Bản có chuyến thăm đáp lễ chỉ sau hơn một tháng kể từ chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Lee có ý nghĩa cho thấy ngoại giao con thoi giữa hai nước đã được khôi phục và xây dựng vững chắc.Việc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật không diễn ra tại thủ đô Seoul mà tại thành phố Busan cũng mang ý nghĩa riêng. Trước đó, Tổng thống Lee đã đề nghị tổ chức hội đàm thượng đỉnh song phương tiếp theo ở một thành phố ngoài Seoul khi lãnh đạo Nhật Bản đến thăm Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật được tổ chức tại một thành phố khác, ngoài Seoul, kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Koizumi Junichiro vào tháng 7/2004.Seoul và Tokyo đều kỳ vọng việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương tại thành phố Busan này sẽ tạo cơ hội để nhấn mạnh quyết tâm hợp tác Hàn-Nhật trong lĩnh vực phát triển địa phương. Tổng thống Lee và Thủ tướng Ishiba cũng sẽ thảo luận về những vấn đề chung như tình trạng dân số, hợp tác trong các lĩnh vực tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng hydro.Thủ tướng Ishiba dự kiến sẽ từ nhiệm khi đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản bầu ra Chủ tịch mới vào tháng 10 tới. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ngay cả sau khi từ chức, ông Ishiba vẫn là một người quan trọng trong chính giới Nhật Bản, và hội nghị lần này cũng sẽ là dịp để thảo luận về vai trò tích cực của lãnh đạo Nhật Bản trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ Hàn-Nhật.