Khả năng diễn ra ba cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Trung, Mỹ-Trung tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao ngày 30/9 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang bàn thảo về phương án tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Donald Trump tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ lưu lại thành phố Gyeongju trong thời gian thăm Hàn Quốc. Do đó, có khả năng hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung và Mỹ-Trung cũng sẽ được tổ chức tại Gyeongju.Được biết, phía Trung Quốc đã hỏi liệu có thể bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Shilla Seoul, nơi nước này thường sử dụng, trong thời gian diễn ra APEC hay không, nhưng gần đây đã hủy kế hoạch này.Ban đầu, Seoul được đánh giá là địa điểm khả thi cho tất cả các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Trung và Mỹ-Trung. Do đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump sau khi tái đắc cử, và là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau 11 năm, nên thủ đô Seoul được coi là địa điểm thích hợp hơn để tổ chức các cuộc gặp song phương trang trọng.Cũng có khả năng nhân dịp hội nghị APEC, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ thăm chính thức Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết có thể tiếp đón tối đa hai chuyến thăm cấp Nhà nước trong dịp APEC. Ngay cả khi địa điểm diễn ra các cuộc hội đàm thượng được xác định là Gyeongju thì cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng về chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Được biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang xem xét về khả năng tiếp đón chuyến thăm cấp Nhà nước tại Gyeongju dù phải tổ chức giản lược một số sự kiện.Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa rõ về lịch trình cụ thể của Tổng thống Trump, nên địa điểm diễn ra các cuộc gặp trên vẫn có thể thay đổi tùy theo tình hình. Ngoài Gyeongju, phía Mỹ được cho là đã chuẩn bị địa điểm lưu trú tại cả thủ đô Seoul. Một nguồn tin ngoại giao cho biết sau khi lịch trình và địa điểm hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Trung được xác định, các hạng mục liên quan đến hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ và Hàn-Trung cũng sẽ được quyết định.